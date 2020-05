IL CASO

VENEZIA Adriano Biasion è un imprenditore di Piove di Sacco, grosso centro tra Padova e Venezia. È stato arrestato nel marzo 2019 perché coinvolto nell'inchiesta della Distrettuale Antimafia di Venezia che ha tagliato i tentacoli ad un'organizzazione criminale collegata alla cosca Grande Aracri della 'ndrangheta. Un sodalizio criminale che tra le province di Venezia, Padova e Vicenza, con violenze ed estorsioni, riciclava il denaro frutto di altri reati commessi in Calabria. Adriano Biason, accusato dell'emissione di un gran numero di false fatture utili a ripulire il denaro della ndrangheta, era finito in carcere. Nel processo che si aprirà con la ripresa delle udienza, l'imprenditore piovese ha scelto il rito abbreviato.

Ora il suo nome compare nella lista dei 376 detenuti, alcuni a regime di 41bis, la maggior parte in Alta sicurezza, scarcerati e finiti ai domiciliari per l'emergenza Covid. L'elenco è stato redatto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Dap. Storie di uomini considerati pericolosi e ora a casa per decisione dei vari Tribunali di Sorveglianza che hanno accolto le istanze degli avvocati o le segnalazioni degli stessi penitenziari, tutti preoccupati della possibilità che questi detenuti, considerati ad alto rischio, contraessero il coronavirus. Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, di casi simili finiti nell'elenco, ce ne sono 15. Adriano Biasion è solo uno di questi.

NON ERANO PREVISTE

Le scarcerazioni di questi pericolosi detenuti nulla hanno a che vedere con il decreto legge votato in Parlamento che ha aperto a circa 7mila carcerati con meno di 18 mesi di detenzione ancora da scontare, la possibilità di proseguire la pena ai domiciliari, come risposta all'emergenza del sovraffollamento degli istituti di reclusione. Si tratta, in questo caso, di persone colpevoli di reati minori. Non casi di assassini, di boss o di persone colluse con le organizzazioni mafiose. Insomma, nel decreto che il Governo ha fatto votare in aula, quelle 376 scarcerazioni non erano previste. Se ci sono state è perché i Tribunali di Sorveglianza hanno valutato caso per caso, scandagliando i motivi di salute e sommandoli al rischio di contrarre il coronavirus e ne hanno poi disposto le scarcerazioni. Una vicenda che ha fatto molto clamore e ha portato anche alle dimissioni di Francesco Basentini da capo del Dap.

LE STORIE

Quindici, si diceva, di quei 376 detenuti ad Alta sicurezza e ora tornati a casa, erano in una cella delle carceri del Triveneto: Padova, Tolmezzo, Rovigo e Vicenza. Sei hanno lasciato proprio nei giorni scorsi il carcere berico di San Pio X. Tra questi il boss Nicola Antonio La Selva, accusato di essere al vertice di un'organizzazione criminale capace di gestire il traffico e lo spaccio di droga a Conversano ( Bari) e condannato in primo grado a 21 anni. Ma anche Armando Savorra, 62 anni, pluripregiudicato campano, da anni residente in riviera romagnola e arrestato nell'ottobre scorso durante la retata con cui l'Antimafia di Bologna aveva decapitato una guerra tra clan per il controllo del territorio nel Riminese.

Sono tornati a casa, sempre dopo aver salutato il carcere di Vicenza, anche Antimo Rolando Vasapollo - 60 anni, campano, considerato il capo della piazza di spaccio del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli - e Vincenzo Pellegrino, arrestato dall'Antimafia di Reggio Calabria in un'operazione contro la ndrangheta.

IL BROKER DELLA DROGA

Ero detenuto a Padova anche Enrico Muzzolini, 68 anni, friulano della piccola frazione Zomeais di Tarcento, ma residente in Colombia quando un'inchiesta dei carabinieri di Brescia lo inquadrava come broker della droga e componente di un gruppo accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Dal carcere di Rovigo è invece uscito, nonostante la condanna definitiva, Salvatore Fido, negli ultimi anni reggente del clan Mazzarella, gruppo attivo nell'area orientale di Napoli. È considerato un affiliato della Sacra Corona Unita, Luca Spagnolo, 36 anni di Lecce, in carcere a Tolmezzo e adesso anche lui agli arresti domiciliari. Proprio come Maurizio Ponzo, arrestato e condannato per aver importato (assieme ad un gruppo) cocaina dalla Costa Rica nascondendola negli ananas: il figlio fu ucciso da sicari. A Tolmezzo era in cella anche Alessandro Fragalà, finito in manette nel 2019 per aver fatto parte di un clan che sul litorale romano oltre a gestire il traffico di droga, era diventato l'incubo di commercianti e imprenditori.

ACCUSÒ ANDREOTTI

Non fa parte dei detenuti 41bis o Alta sicurezza, ma sempre per l'emergenza Covid ha lasciato il Due Palazzi di Padova anche Gaetano Sangiorgi, 70 anni, trapanese, all'ergastolo come basista dell'agguato in cui fu ucciso lo zio Ignazio Salvo su commissione di Totò Riina. Salvo, imprenditore ed esponente della Dc, era in stretti rapporti con Andreotti. E durante il processo Sangiorgi tentò di coinvolgere proprio il Divo. Ora è tornato a casa.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA