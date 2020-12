Un milione e mezzo di download dall'inizio di dicembre per l'app Io della Pubblica amministrazione, indispensabile per ottenere il cashback di Natale, i rimborsi fino a 150 euro per coloro che compieranno almeno dieci acquisti con carte e app questo mese. Il sistema cioè per combattere l'evasione e stimolare i consumi. Di questo passo l'applicazione per accedere ai servizi pubblici e per i pagamenti con pagoPa, lanciata ad aprile e ora a quota sei milioni di cittadini raggiunti, supererà prima di Natale l'altra app messa in pista quest'anno dal governo, Immuni, che protegge contro il virus ma non porta benefici al portafoglio. Quest'ultima è stata scaricata da 10 milioni di cittadini, però va detto che in tanti l'hanno messa in quarantena, nel senso che una volta installata hanno preferito non attivarla. Solo nel weekend, in vista dell'appuntamento di domani, quando la sperimentazione sul cashback prenderà ufficialmente il largo, quasi mezzo milione di persone hanno scaricato Io. Giovedì scorso l'app ha stabilito il suo record di download, 552mila in 24 ore. Ieri chi l'ha installata ha ricevuto una notifica che lo avvisava che a breve sarebbe stato possibile inserire sulla piattaforma il proprio numero di conto corrente per ricevere i rimborsi.

