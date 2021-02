IL PROVVEDIMENTO

ROMA Bonus vacanze, mercato dell'energia, scorie nucleari, università, precari della Pubblica amministrazione. È lunga la lista dei rinvii contenuti nel decreto Milleproroghe, il tradizionale provvedimento omnibus di inizio anno che questa volta è anche la prima prova per la tenuta della nuova larga maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi. Il testo con gli emendamenti approvati ieri dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera approderà domani in Aula a Montecitorio. Poi dopo il via libera dovrà passare speditamente all'esame del Senato per l'ok finale entro il primo marzo, quando il decreto scade.

Venendo alle misure varate ci saranno sei mesi in più per utilizzare il bonus vacanze. Il termine per spendere il buono (500 euro per un nucleo familiare di 3 persone con Isee inferiore a 40mila euro) viene spostato dal 30 giugno prossimo al 31 dicembre. Si amplia poi la platea dei precari della Pubblica amministrazione coinvolti dalle procedure di stabilizzazione. È stata infatti approvata una proposta per dare un anno in più ai dipendenti occupati negli uffici pubblici a tempo per maturare i requisiti per partecipare ai concorsi con posti riservati al 50%. Si prevede infatti che i tre anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi 8, vadano maturati non entro il 31 dicembre 2020 ma entro il 31 dicembre 2021.

IL PASSAGGIO

Arriva poi l'ennesimo rinvio della fine del mercato tutelato dell'energia, che prevede per famiglie e piccole imprese prezzi fissati dall'Autorità di settore (Arera). Il passaggio al mercato libero dell'elettricità per tutti scatterà non più come previsto nel 2022 ma dodici mesi dopo, il 1° gennaio 2023. Mini-proroga anche per il blocco delle nuove concessioni per le trivelle: viene spostato al 30 settembre il termine per l'approvazione del nuovo Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) a cui si lega la sospensione dei procedimenti autorizzativi. I Comuni invece avranno più tempo (180 giorni, anziché 60) per le loro osservazioni sulla mappa delle aree utilizzabili per il deposito delle scorie nucleari. E si sposta più avanti anche il seminario nazionale propedeutico all'adozione della nuova carta (dopo 240 giorni invece che 120). Una scelta, quella del luogo dove stoccare i rifiuti radioattivi, su cui l'attenzione è alta e le proteste di chi vive nelle zone potenzialmente interessate pronte a scattare.

Ci sarà poi tempo fino al 31 marzo per presentare le domande per la Cassa integrazione Covid. Gli studenti universitari potranno invece finire gli esami e laurearsi in corso nonostante gli stop imposti dall'emergenza Covid: l'ultima sessione utile dell'anno accademico 2019/2020 è stata infatti spostata al 15 giugno 2021. Rinviato inoltre di 3 anni il divieto di impiego di animali nelle sperimentazioni cliniche per garantire le ricerche in atto.

Si rafforza infine la struttura del Tesoro che sarà chiamata ad attuare gli aiuti europei del Recovery plan (da 20 a 30 persone) e vengono sbloccate una serie di assunzioni per Tar, Consiglio di Stato, Avvocatura e giustizia amministrativa.

Jacopo Orsini

