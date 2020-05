IL BOLLETTINO

VENEZIA Un segnale? O un caso da non considerare? La vigilia dell'apertura in Veneto di quasi tutte le attività economiche solo un dato è apparso in controtendenza: quello delle terapie intensive dove, dopo giorni di continui cali di ricoverati, si sono registrati due nuovi casi. Venerdì i posti letto occupati nei reparti di rianimazione di tutta la regione erano 49, ieri si è saliti a 51. A parte questo dato, tutti gli altri indicatori danno il segno del contenimento del contagio: se i nuovi casi positivi sono solo 18, sono diminuite le persone in isolamento domiciliare (-217) e anche i ricoverati in area non critica (-11), sono aumentati i dimessi (+10) e i guariti (+95) e anche i decessi - ieri ce ne sono stati 11 - non hanno più le dimensioni delle settimane passate. I dati di ieri, in particolare quelli dei ricoverati e dei posti letti occupati in rianimazione, saranno comunque da tenere come riferimento per le prossime settimane, quando si capiranno le conseguenze sanitarie della fine assoluta del lockdown. Non a caso ieri il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha fatto un confronto con i numeri di due settimane fa, prima che riaprisse la maggioranza delle attività economiche: «Il 3 maggio i ricoverati in terapia intensiva erano 99, siamo scesi a 50 (ma in serata ce ne sarebbe stato uno in più, ndr)». Quasi dimezzati anche i ricoveri in area non critica (da 1.056 del 3 maggio a 601 ieri mattina). «I dati sono buoni - ha detto Zaia - Ma se da qui al 2 giugno ci saranno incrementi e focolai, è inevitabile che dovremo tornare indietro».

FRIULI VENEZIA GIULIA

Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.191, 8 più di sabato. Le persone attualmente positive (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 707 (-30). Rimangono 3 i pazienti che si trovano in terapia intensiva; quelli ricoverati in altri reparti sono 80, mentre non si registrano nuovi decessi (319 in totale). Lo ha comunicato ieri il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza, 1.348 sono stati registrati a Trieste, 973 a Udine, 667 a Pordenone e 203 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.165 (+38), i clinicamente guariti a 53 e le persone in isolamento domiciliare sono 571. I deceduti rimangono 174 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia.

ITALIA

Dai dati resi noti dalla Protezione civile sono 225.435 i contagiati totali per il coronavirus in Italia, 675 più di sabato. Si tratta dell'incremento più basso da mesi. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Sabato l'incremento era stato di 875. Sono invece salite a 31.908 le vittime, con un incremento rispetto a sabato di 145. Sabato l'aumento era stato invece di 153. Sono 762 le persone ricoverate in terapia intensiva, 13 meno di sabato. Di queste, 255 sono in Lombardia.

Alda Vanzan

