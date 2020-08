IL BOLLETTINO

VENEZIA Torna a salire il numero dei contagiati. Sia in Veneto (73) che in Friuli Venezia Giulia (11), giusto per restare a Nordest. Ma anche complessivamente in Italia: 642, il dato più alto da due mesi a questa parte.

IN VENETO

Va detto che, ancora una volta, l'incremento di 73 registrato in Veneto è strettamente correlato all'imponente mole di tamponi effettuati: solo ieri ben 14.235, unica regione a cinque cifre in tutto il Paese, con cinquemila diagnosi in più dell'Emilia Romagna e della Lombardia attestate intorno a quota 9.000, per non dire delle altre. Comunque sia la variazione di giornata porta a 21.415 il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza, di cui 1.691 attualmente positivi. E di conseguenza torna ad aumentare pure la massa delle quarantene: 6.444, benché solo 175 dei soggetti in isolamento domiciliare manifestino sintomi. Un altro morto arrotonda la tragica conta a 2.100, ma in compenso non peggiora la situazione negli ospedali: 118 i ricoverati in area non critica e 7 in Terapia Intensiva, dei quali 44 infetti.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Degli 11 nuovi casi rilevati in Friuli Venezia Giulia, 9 riguardano infezioni contratte fuori regione. Il conto arriva così a 3.533, di cui 210 al momento positivi. Stabile il quadro delle degenze (3 in Terapia Intensiva e 7 in altri reparti), così come quello delle vittime (sempre 348).

IN ITALIA

I 642 contagi riscontrati in tutta Italia, mai così tanti dal 23 maggio e in linea con i giorni precedenti al lockdown del 10 marzo, aggiornano la contabilità a 255.278. Anche in questo caso sono aumentati i tamponi (71mila, cioè 20mila più del giorno prima), ma a salire è pure il numero dei malati intubati (66). Altri 7 i decessi, per un totale finora di 35.412.

NEGLI AEROPORTI

Intanto continuano le attività di screening negli aeroporti, a cominciare da quelli del Veneto. Dal 15 agosto al Marco Polo di Venezia sono stati effettuati 3.100 tamponi, su turisti provenienti per il 58% dalla Spagna, per il 40% dalla Grecia e per il 2% da Malta; al Catullo di Verona ne sono stati registrati 1.153, di cui il 60% relativi alla Spagna e il 40% alla Grecia. Pochissimi i positivi: il dato di Tessera è pari a 5. Proprio ieri Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani di Roma e presente per i controlli a Fiumicino, ha ribadito la necessità che si arrivi presto ai test prima dell'imbarco. «Quello che si sta facendo nei due scali romani ed in altri aeroporti italiani ha premesso è un'azione assolutamente di grande importanza dal punto di vista della sanità pubblica e della prevenzione, in modo che i contagiati non vadano in giro a far circolare il virus. Ma si può fare di più, un passaggio in più, e sarebbe un obiettivo assolutamente raggiungibile e possiamo farcela: dobbiamo fare in modo che il cittadino positivo al Covid non si imbarchi a bordo dell'aereo. Tutti i cittadini, prima di imbarcarsi, devono fare il test a monte, arrivando così alla modalità di un biglietto-un tampone. C'è bisogno che chi si imbarca abbia fatto il test e sia risultato negativo. Altrimenti non deve essere imbarcato. Una misura che servirebbe a garantire viaggi in maggior sicurezza e di questo se ne avvantaggerebbe sicuramente il trasporto aereo».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA