Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOVENEZIA Tecnicamente si chiama eterologa, in gergo significa che la terza dose del vaccino anti-Covid non necessariamente deve essere identico a quello delle prime due dosi, basta che sia un vaccino a Rna. E cioè Pfizer e Moderna. Quindi, chi ha fatto inizialmente Pfizer e in questi giorni ha ricevuto Moderna come terza dose (o viceversa) può stare tranquillo: «La terza dose - spiegano alla Direzione Prevenzione della Regione...