IL BOLLETTINO

VENEZIA Sono 744 I nuovi contagi da coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino regionale diffuso ieri pomeriggio che segna 305.932 casi dall'inizio della pandemia. I decessi, da sabato a ieri, sono stati 41, per un totale di 8.592 vittime. Prosegue l'allentamento della pressione sugli ospedali, con 41 ricoverati in meno rispetto a sabato nelle aree non critiche (totale dei ricoverati 2.243) e 316 pazienti in terapia intensiva (+2 nelle ultime ventiquattr'ore).

FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia su 4.561 tamponi molecolari sono stati rilevati 391 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,57%. Sono inoltre 1.253 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 114 casi (9,1%). I decessi registrati sono 12, ai quali si aggiunge un decesso avvenuto l'8 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61 mentre quelli in altri reparti sono 685. I decessi complessivamente ammontano a 2.243. I totalmente guariti sono 48.864, i clinicamente guariti salgono a 1.475, mentre scendono le persone in isolamento che ora risultano essere 11.010. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 64.338 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.041 a Trieste, 28.253 a Udine, 14.472 a Pordenone, 7.781 a Gorizia e 791 da fuori regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA