Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOVENEZIA Sono 370 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 417.577 positivi dall'inizio della pandemia. Quattro le vittime, per un totale di 11.4243 dal 21 febbraio 2020. Il bollettino regionale segnala 19.027 casi attualmente positivi. Prosegue il calo dei dati clinici, con 1.018 ricoverati nelle aree non critiche (-10) e 154 pazienti nelle terapie intensive (stesso numero...