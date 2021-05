Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOVENEZIA Sono 360 i contagiati registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta i positivi ad un totale di 413.339. Lo rileva il bollettino delle ore 17 di ieri diffuso dalla Regione Veneto. I decessi sono stati 11, facendo salire il numero totale dei morti dall'inizio della pandemia a 11.366. I casi attualmente positivi sono 21.790 (-1 rispetto a sabato). Sono 1.209 (-5) i ricoverati in area non critica, di cui 897 ancora...