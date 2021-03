IL BOLLETTINO

VENEZIA Sono 21.315 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 26.062. Le vittime sono state 264 (317 sabato). Il calo risente dei quasi 100 mila tamponi in meno (273.966 quelli processati in 24 ore contro i 372.944 dell'altro giorno) per un tasso di positività che sale al 7,78% dal 6,98 dell'altro giorno. Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva: il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 100 in più, portando il totale oltre le 3mila unità, a quota 3.082. In crescita anche i ricoveri nei reparti ordinari, +365 in un giorno a 24.518.

VENETO

In Veneto ieri ci sono stati 1.176 nuovi casi di positività al coronavirus che hanno portato il totale dei contagi, da inizio pandemia, a 354.552. Dodici le vittime nelle ultime ventiquattr'ore, per complessivi 10.111 morti. E continuano i ricoveri negli ospedali: in Veneto i posti letto occupati nelle terapie intensive sono saliti a 199 (+12) e quelli nelle aree non gravi a 1.407 (+22).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Cresce ancora la curva dei contagi in Friuli Venezia Giulia dove ieri si sono registrati 431 positivi da tamponi molecolari e 173 da antigenici (totale 604). I dati rispecchiano una regione a colori diversi tra loro: la provincia di Pordenone registra il minor numero di positivi (75) e zero decessi, mentre quella di Udine ha l'incremento più importante (331 positivi e 9 decessi). Sono 67 i ricoveri nelle terapie intensive della regione, 528 negli altri reparti. Numeri che testimoniano come il Covid continui a correre, soprattutto nella Sinistra Tagliamento dove ieri sono state registrate nell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Occidentale le positività al Covid di un ausiliario, un amministrativo e un'ostetrica.

I MEDICI

Domani la giunta regionale del Veneto approverà la delibera inerente l'accordo con i medici di medicina domiciliare per la somministrazione dei vaccini ai propri pazienti. «Ma possono già iniziare a inoculare le dosi», ha detto l'assessore Lanzarin. In Friuli l'assessore regionale Riccardo Riccardi ha comunicato che «i medici specializzandi saranno coinvolti nella campagna di vaccinazione regionale e a tal fine dovranno essere resi operativi in tempi rapidi, sulla base di indicazioni che saranno fornite dalla direzione regionale Salute agli enti del sistema sanitario regionale. Diamo attuazione al Protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso 6 marzo con lo scopo di coinvolgere ulteriori professionalità per imprimere una forte accelerazione alla campagna di immunizzazione anti-Covid».

