IL BOLLETTINO

VENEZIA Scandisce: «Cinquanta. È il secondo giorno che i ricoveri negli ospedali crescono, è il secondo giorno che ne abbiamo 50 al giorno. In più. Vuol dire che è il saldo tra ricoveri e dimissioni. E vuol dire che siamo in piena epidemia. Come a ottobre, novembre, dicembre dello scorso anno». Luciano Flor, direttore generale della Sanità del Veneto, non nasconde la preoccupazione. La Regione sta tornando indietro, sta regredendo all'impennata di autunno. «Non so se sia la terza o la quarta ondata - dice Flor - so però che i numeri stanno aumentando». Aumentavano anche a febbraio, però. «Sì - ribatte Flor - è dal 24 febbraio che stiamo lentamente aumentando, ma negli ultimi due giorni stiamo aumentando decisamente. E infatti stanno aumentando anche le microzone rosse: dopo l'Alta Padovana, dopo l'area termale dei Colli Euganei, dopo il Veneto Orientale, dopo Asolo e dopo Belluno, ieri c'è stato un sesto distretto a registrare il superamento dei 250 casi positivi ogni 100mila abitanti: l'Alto Vicentino. Anche qui, presumibilmente da sabato, le seconde e terze medie e tutte le superiori chiuderanno i battenti e passeranno alla didattica a distanza.

I DATI

Il bollettino di ieri mattina dava 3.376.022 test rapidi antigenici (27.055 nelle ultime 24 ore) e 4.147.487 tamponi molecolari (+16.238). Con 43.293 controlli sono stati trovati 1.561 positivi in una giornata, pari a una incidenza del 3,6%. «Quasi il 4 per cento», sottolinea Flor. In serata il dato è peggiorato: 1.642 contagi nelle ultime 24 ore, 23 morti, 17 ricoveri in più nelle aree non gravi, altri 6 nelle terapie intensive. Stando al semaforo veneto, cioè il vecchio piano che indica i diversi livelli di criticità sanitaria, si è a cavallo tra la seconda e la terza fase. Significa che non si è (ancora) nella situazione di dover sospendere in blocco le attività chirurgiche programmate, anche se comunque ci sarà un aggiustamento per dirottare il personale nei Centri di vaccinazione. Ma è allo studio un nuovo Piano di salute pubblica - dice Flor - con «correttivi e sospensioni di attività». I numeri lo richiedono? «No, ma lo richiede l'andamento che è in crescita, oggi siamo quasi al 4% di positivi al tampone, ci sono più malati sul territorio che possono contagiare».

Non è meno preoccupata l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin: «I numeri delle ultime 24 ore, con i positivi che continuano a crescere e i nuovi ricoveri, ci fanno riflettere e preoccupare».

«Stiamo ragionando con le Ulss - dice Flor - per aprire nuovi reparti Covid e di rianimazione».

STUDENTI A CASA

Intanto i Comuni dei sei distretti rossi si stanno preparando per chiudere le scuole dalla seconda media in su. Non senza polemiche: «Non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ai sindaci - ha denunciato il portavoce dell'opposizione in consiglio regionale, Arturo Lorenzoni -. È utile ricordare che la popolazione è molto disorientata, se poi si viene pure a creare un cortocircuito comunicativo, con i sindaci lasciati a loro stessi e i cittadini in preda alle mille domande alle quali non è possibile dare risposta, si rischia inevitabilmente di disorientare ancora di più le famiglie venete». Nei due distretti dell'Alta Padovana e di Padova Terme-Colli le chiusure delle scuole saranno in ordine sparso. Ad Asolo, invece, la didattica a distanza scatterà da oggi, nel Veneto orientale da domani, a Belluno oltre 7mila studenti studieranno da casa da sabato e lo stesso dovrebbe essere per i ragazzi dell'Alto Vicentino.

Alda Vanzan

