IL BOLLETTINO

VENEZIA Saranno noti oggi gli esiti di tutti gli esami effettuati su una famiglia di origine moldava. Di sicuro la piccola di casa, una bimba di appena 5 anni risultata positiva al tampone, ha avuto bisogno di essere intubata. Nei giorni scorsi la bambina è stata ricoverata nella Terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Padova. I suoi polmoni, colpiti da un'infezione ancora non accertata, non le permettevano più di respirare da sola. È stato durante gli accertamenti per quella patologia che è emersa la positività al Coronavirus. Per fortuna venerdì le sue condizioni sono leggermente migliorate. Nel frattempo i suoi familiari sono stati messi in isolamento e sono stati a loro volta testati, tanto che in queste ore attendono il responso.

I NUMERI

La vicenda si aggiunge ai numeri del Nordest, che nel fine settimana ha registrato 200 nuovi casi di contagio. Dopo i 118 di Ferragosto, ieri il Veneto ne ha conteggiati altri 59, per cui il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 21.210, di cui 1.607 attualmente positivi. Al momento sono 6.394 le persone in isolamento domiciliare, delle quali 65 con sintomi. In compenso non è stato rilevato alcun decesso oltre ai 2.096 già conosciuti. Sostanzialmente stabile è anche la situazione negli ospedali: 118 i ricoverati in area non critica e 6 In terapia intensiva, di cui 83 negativizzati. In due giorni il Friuli Venezia Giulia ha contabilizzato altre 23 infezioni: in tutto 3.507 in quasi sei mesi, dei quali 201 lo sono ancora. Negli ospedali si trovano 6 pazienti, per metà intubati. La conta dei morti resta ferma a 348.

