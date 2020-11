IL BOLLETTINO

VENEZIA Saranno anche nonnetti, malati, con tante patologie. Ma due morti all'ora per coronavirus sono il record in Veneto da quando, nove mesi fa, è scoppiata la pandemia. E il guaio è che il picco - dei contagiati, dei ricoverati, dei decessi - ancora non è stato raggiunto.

Anche se la curva pare avere subìto un leggerissimo rallentamento («Un po' di gobbetta l'ha fatta», ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia), pare comunque di essere tornati indietro a marzo, se non peggio: 1.827 ricoverati nel bollettino delle 17 di ieri, 1.773 lo scorso 30 marzo. I posti letto occupati in terapia intensiva - 221 - sono molto simili a quelli del 19 marzo. E va ricordato che il picco delle rianimazioni si registrò il 29 marzo con 356 pazienti intubati. La differenza rispetto alla scorsa primavera è che adesso i ricoveri nei reparti non gravi pesano più delle terapie intensive. «E non si dimentichi - ha precisato Zaia - che noi in Veneto continuiamo a curare la gente, abbiamo 7.952 ricoverati non Covid». Certo, la durata delle degenze è diminuita, ma i numeri fanno comunque impressione: 88.702 casi totali positivi (+3.369 nell'ulrima giornata). E 45 morti, quasi due all'ora per un totale da febbraio di 2.709 decessi. I ricoveri, 78 in più. «Abbiamo ricoveri che pesano - ha detto il governatore - stiamo riaprendo in continuazione reparti». A Verona una delle situazioni più critiche, dove il sindaco ha deciso di istituire dei sensi unici pedonali per limitare la circolazione del virus e attenuare l'affluenza delle ultime ore negli ospedali. Tutto questo mentre a livello nazionale si è superato il milione di casi di contagi. In Veneto, come ha confermato l'assessore Gianpaolo Bottacin, il picco è atteso tra il 15 e il 20 novembre.

L'unico dato positivo nel frullatore di cifre sfornate ogni giorno è che adesso vengono conteggiati anche i tamponi rapidi, il che dovrebbe contribuire a far scendere in Veneto il famigerato indice sul rapporto tra numero di contagi e totale dei tamponi. L'indice in Veneto era altissimo, 2.1, ma adesso, ha detto Zaia, dovrebbe dimezzarsi perché si terrà conto anche dei tamponi rapidi. «Il calcolo dei tamponi rapidi nel computo di quelli effettuati a livello nazionale era una richiesta che proprio il Veneto avanzava da tempo, e con ottime ragioni - ha detto il governatore -. Dopo la validazione dell'Istituto Spallanzani e dell'Istituto Superiore di Sanità del test rapido, sul quale il Veneto è stato pioniere con il lavoro del dottor Roberto Rigoli, coordinatore delle 14 microbiologie pubbliche del Veneto, moltissime Regioni hanno seguito il nostro esempio. È una vittoria del Veneto ma anche di tutta quell'Italia pronta, come noi, a introdurre tutte le innovazioni possibili nella lotta al Covid-19». I numeri sono i seguenti: 492.451 tamponi rapidi fatti in Veneto, circa 120-130 mila la settimana, più i molecolari che hanno raggiunto quota 2.494.150. «Abbiamo la colpa - ha detto Zaia - di fare tanti tamponi rapidi. Ma ora che sono stati equiparati, per noi il parametro 2.1 si dimezza». Per quanto riguarda il vaccino, il Veneto, ha detto Zaia, è pronto a somministrarlo, ovviamente appena sarà disponibile e su base volontaria.

