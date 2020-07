IL BOLLETTINO

VENEZIA Permangono critiche le condizioni di salute dell'imprenditore vicentino Lino Fraron, positivo al Covid e che è stato ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Vicenza al rientro da due viaggi di lavoro in Serbia e Bosnia. L'uomo, che è intubato, si trova nel reparto di rianimazione del nosocomio berico. Il numero delle persone in isolamento fiduciario nel basso vicentino per essere entrate in contatto con lui è fermo a 52. Ieri ha effettuato il secondo tampone anche Joe Formaggio, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia presente alla stessa festa di compleanno a Gambellara alla quale ha preso parte l'imprenditore. Formaggio, negativo al primo test, ha seguito da remoto i lavori del consiglio regionale del Veneto che si sono svolti Palazzo Ferro Fini. In un primo tempo la seduta dell'assemblea veneta avrebbe dovuto attuarsi con una trentina di consiglieri presenti in aula e i restanti collegati da casa o dagli uffici del Palazzo. Per ragioni di sicurezza, legate proprio a Formaggio, si era invece stabilito di consentire a tutti i consiglieri, a loro discrezione, di non partecipare fisicamente ai lavori. Dei 30 previsti in aula, se ne è presentata una ventina.

E intanto un nuovo caso di contagio dall'estero: un uomo di 57 anni, rientrato dal Kosovo venti giorni fa, ieri si è rivolto al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso ed è risultato positivo al coronavirus. Ora si trova in isolamento domiciliare assieme a tutta la sua famiglia, moglie, figlio e nuora.

I DATI

Per quanto riguarda il bollettino, ieri in Veneto sono stati registrati due nuovi casi di positività al coronavirus: un uomo italiano di 76 anni (domiciliato in provincia Padova) e una donna nata in Ucraina, con domicilio a Brescia. Quattro i decessi nelle ultime ventiquattr'ore per un totale di 2.034 vittime. Il numero dei pazienti nelle terapie intensive è 10. I soggetti in isolamento fiduciario 870.

