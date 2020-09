IL BOLLETTINO

VENEZIA Per ritrovare un numero così rotondo bisogna tornare indietro di almeno cinque mesi, quando il Covid infuriava al punto che sembrava non potesse esserci un domani. Ieri il Veneto ha infatti registrato 311 nuovi casi di infezione da Coronavirus, il che non accadeva appunto dalla scorsa primavera (334 il 22 aprile): per quanto la contabilizzazione risenta dell'inserimento in blocco di dati risalenti ad alcune settimane fa, sul boom pesa ugualmente e soprattutto la situazione di Treviso, tra il focolaio nel pollificio di Vazzola e i vacanzieri di ritorno dalle zone a rischio. Ma anche il Friuli Venezia Giuia evidenzia cifre più rilevanti rispetto al recente passato, tanto da figurare tra le quattro regioni che hanno superato quota 1 nella misurazione dell'indice di replicazione del contagio.

IN VENETO

La conta del Veneto viene così aggiornata a 23.577 positivi dall'inizio dell'emergenza, di cui 2.780 lo sono tuttora, in forza comunque di 1.611.533 tamponi, dei quali 19.514 effettuati nelle ultime ventiquattr'ore. Un'onda lunga che ha mietuto altre 5 vittime, portando il totale a 2.130. In compenso cala leggermente la pressione sulle strutture sanitarie: ora i ricoverati sono 150 in area non critica (-10) e 13 in Terapia intensiva (-1), di cui quasi la metà (74) si sono negativizzati, nonché 18 nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto, dei quali 8 ancora infetti. Ma come si spiegano i 232 casi citati nel bollettino del mattino? Stando ad Azienda Zero, 45 sono correlati alla registrazione dei test svolti da un laboratorio privato accreditato ancora «nella seconda metà di agosto». Quanto ai 121 nuovi contagiati del Trevigiano, ai quali ne vanno aggiunti ulteriori 21 rilevati nel pomeriggio, «sono per la maggior parte attribuibili alle positività nello stabilimento dell'Aia e, per tutti gli altri, a viaggiatori provenienti da zone a rischio».

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono poi 23 i nuovi positivi accertati in Friuli Venezia Giulia, dove il conto complessivo cresce a 3.854, di cui 417 lo sono tuttora. I ricoverati in Terapia intensiva risultano 4, mentre 11 sono i degenti di altri reparti. Non sono invece avvenuti altri decessi, oltre ai 349 già noti. Ciò però non evita a questa regione di avere l'Rt più alto d'Italia: nella settimana dal 24 al 30 agosto, il tasso di propagazione del virus risulta pari a 1,18, in compagnia di Abruzzo (1,14), Puglia (1,08) e Toscana (1,05), mentre il Veneto ha 0,87. A dirlo è il consueto monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute.

IN ITALIA

Guardando al Paese nel suo complesso, il bilancio della giornata è di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati (questi ultimi mai così tanti dal 2 maggio), quando invece giovedì era stato rispettivamente di 10 e 1.397. Va tuttavia detto che è boom anche di tamponi: solo ieri 113.085, cioè circa 21.000 in più rispetto al giorno prima. Fortunatamente aumentano anche i guariti (537), mentre è stabile la situazione nelle Terapie intensive (121) e crescono i pazienti con sintomi (1.607).

I VACCINI

Di fronte a queste cifre, e in vista dell'autunno, anche il professor Andrea Crisanti evidenzia l'importanza dei vaccini stagionali, pure per agevolare la diagnosi differenziale: «Ogni anno abbiamo circa 8 milioni di malati di influenza, la maggior parte tra i 4 e i 15 anni. Sicuramente oggi un ragazzo malato di influenza fa scattare tutto un meccanismo di protezione anti-Covid che distoglie le risorse preziose. Numerosi colleghi, e ci sono anch'io, hanno sottolineato la necessità di rendere obbligatoria o di incoraggiare la vaccinazione». Nel frattempo riprenderà infatti l'anno scolastico. «Se le misure sono seguite correttamente ha però detto ad Agorà Estate su Rai3 lo stesso direttore dell'unità di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova mi preoccupa meno la riapertura delle scuole rispetto alle aziende».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA