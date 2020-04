IL BOLLETTINO

VENEZIA Per il decimo giorno consecutivo cala in Italia il numero dei malati di Covid-19 nelle terapie intensive e si allenta la pressione sulle strutture ospedaliere. E frena anche l'incremento generale dei contagi. La curva epidemica in Italia continua ad evidenziare dei «segnali positivi» che però devono «ulteriormente consolidarsi». La parola d'ordine è dunque cautela. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ammonito: «Dobbiamo essere consapevoli che i sacrifici che stiamo facendo hanno salvato la vita a tantissime persone e permesso al nostro servizio sanitario di curare chi è malato».

I numeri illustrati nella conferenza stampa della Protezione civile indicano, complessivamente, 103.616 malati di coronavirus (di cui 72.333 in isolamento domiciliare) con un incremento di 1.363 rispetto a domenica, quando l'incremento era stato di 1.984. Il numero dei contagiati totali - compresi morti e guariti - è di 159.516. Calano però i ricoveri in terapia intensiva con 3.260 pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto al giorno di Pasqua. I guariti sono invece 35.435 (+1.224). Purtroppo i decessi restano alti: sono 20.465 le vittime, con un aumento rispetto a domenica di 566. L'altro giorno l'aumento era stato di 431. Il dato sui decessi tuttavia, ha chiarito il direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico Cts Gianni Rezza, «va riferito ai contagi pregressi». Il punto, ha avvertito, è che «siamo ancora nella fase uno. Segnali positivi ci sono ma credo che quello dei decessi sia purtroppo l'ultimo indicatore a diminuire perché il tempo che intercorre tra contagi e decessi è il più lungo». Il monito è comunque a non affrettare i tempi: «Non arriveremo a contagi zero e il virus non stopperà purtroppo la sua circolazione. A Wuhan ci sono riusciti prendendo misure incredibili ma ora hanno un effetto ritorno. Da noi c'è una tendenza alla diminuzione. Però il virus continuerà a circolare e dovremmo mettere toppe in continuazione».

In questa fase, dunque, pericolosissimo sarebbe accelerare sulle riaperture: «Al momento qualsiasi ipotesi è prematura», ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in merito alla possibile riapertura di alcune filiere produttive nelle prossime settimane. E Rezza ha frenato anche sulla riapertura delle scuole, per le quali il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli aveva auspicato una riapertura a settembre.

Intanto Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, approva le misure decise dalla Regione del Veneto con la nuova ordinanza emessa alla luce del soft lockdown, visto che molte imprese hanno riaperto l'attività grazie alle deroghe concesse dalle prefetture. «Non mi sento di criticare le indicazioni che il Veneto ha deciso di assumere - ha detto Galli - perché per molti versi sono quanto credo non sarebbe male riuscire a fare un po' dovunque. È un approccio che non solo alla lunga, ma anche alla breve può rendere in maniera importante per il contenimento dell'infezione e la ripresa però deve essere realizzabile, cioè deve essere sostenibile».

I numeri del Veneto sono incoraggianti: 14.288 casi positivi a fronte di oltre 200mila tamponi, 1420 ricoverati in aree non critiche (-1) , 240 pazienti in rianimazione (-6), 793 morti in ospedale che salgono a 824 se si considerano anche le case di riposo, con un incremento di 40 vittime in 24 ore. Oltre a Vo', anche Treviso e Rovigo non hanno avuto nuovi casi positivi.

In Friuli sono 2.482 i casi positivi (+51), 601 i pazienti totalmente guariti, 7 ieri i decessi per un totale di 202 vittime. Trieste il territorio più colpito con 106 morti, seguono Udine con 58, Pordenone con 35 e Gorizia con 3 morti.

