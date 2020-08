IL BOLLETTINO

VENEZIA Non accadeva dalla primavera, quando il lockdown doveva ancora finire del tutto. Ma ieri è successo: con 947 contagi in una giornata, l'Italia è tornata ai livelli di metà maggio, per quanto riguarda la variazione quotidiana di infezioni. Un aumento a cui contribuisce anche (e soprattutto) il Nordest, con 141 nuovi casi in Veneto e altri 36 in Friuli Venezia Giulia.

IN VENETO

I soggetti attualmente positivi in Veneto salgono a 1.944. Di questi, 44 sono ricoverati in area non critica (dove il totale, con i negativizzati, arriva a 124) e 6 in Terapia intensiva (dove c'è anche un altro paziente ex Covid, per cui in tutto sono 7). Gli altri contagiati sono invece in isolamento domiciliare, un dato che comprende pure i contatti e che cresce a quota 6.528, dei quali però solo 124 manifestano sintomi. Altri 3 decessi aggiornano la conta a 2.101.

Rispetto al totale regionale, spicca la situazione di Treviso, provincia che da sola assomma 82 nuove infezioni. Secondo quanto riferisce l'Ulss 2 Marca Trevigiana, l'impennata è legata al virus d'importazione, com'era già accaduto all'ex caserma Serena, dove però i migranti e gli operatori contagiati sono scesi nel frattempo a 43. Nello stabilimento Aia di Vazzola, i controlli hanno accertato finora 57 positività su 348 tamponi, di cui 53 appartenenti alla comunità senegalese. Buona parte degli altri sono poi connessi al rientro dei vacanzieri dalla Croazia, un flusso scandito da una sessantina di infetti da Ferragosto. Del resto le autorità di Zagabria hanno segnalato 265 nuovi casi nelle ultime ventiquattr'ore, a fronte di 1.647 tamponi. Per capire la sproporzione, basti pensare che in Veneto nello stesso lasso di tempo ne sono stati effettuati ben 12.522.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Pure il Friuli Venezia Giulia ha svolto 3.158 diagnosi, pur avendo quasi un quarto degli abitanti della Croazia, rilevando una quota di positivi che è la più alta da fine aprile e che conferma il progressivo aumento misurato da una decina di giorni a questa parte, dopo il considerevole calo osservato da fine lockdown. Il totale sale a 3.583 casi dall'inizio dell'emergenza, di cui 254 ancora positivi. Negli ospedali sono 2 i pazienti in Terapia intensiva e 9 in altri reparti. Stabile è invece il numero delle vittime: 348.

IN ITALIA

Nel suo complesso l'Italia ha visto ieri un centinaio di contagi in più del giorno prima, quando infatti erano stati 845. I casi totali salgono quindi a 257.065, dei quali 16.678 sono attualmente positivi. Eppure la processazione quotidiana dei tamponi è risultava in calo: 71.996, cioè circa seimila in meno di giovedì. Fra le regioni, la più colpita è la Lombardia (174), mentre soltanto Basilicata e Valle d'Aosta sono a zero. Altri 9 morti ritoccano la tragica contabilità a 35.427 vittime. Lieve aumento nei reparti di Terapia intensiva: un ricoverato in più porta a 69 i malati che hanno bisogno della respirazione assistita.

LA CAMPAGNA

Intanto da lunedì inizierà anche in Veneto la campagna di screening tra il personale docente e non docente di tutti gli istituti scolastici, dagli asili alle superiori, come previsto dal ministero della Pubblica Istruzione Qui test interesseranno circa 96.000 persone. «L'adesione ricorda la Regione è su base volontaria e prevede l'esecuzione di un esame sierologico tramite test pungi dito, comunemente chiamato anche saponetta. In caso di positività sarà necessaria la conferma con il tampone molecolare che sarà carico dell'Ulss di riferimento». Della scuola ha parlato ieri anche il professor Andrea Crisanti a RaiNews24: «Io sono molto favorevole all'utilizzazione della mascherina, ma da sola non credo che risolva il problema». Quattro gli obiettivi da raggiungere, secondo il direttore dell'unità di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova: «Primo, impedire che il ritorno a scuola coincida con una trasmissione della malattia tra gli alunni; secondo, proteggere il personale docente e non docente della scuola; terzo, proteggere la comunità perché la scuola non diventi un moltiplicatore di infezione; quarto, proteggere dal punto di vista legale, amministrativo e penale i presidi».

