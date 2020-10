IL BOLLETTINO

VENEZIA Nelle ultime due settimane, il Nordest evidenzia un'incidenza di contagi ogni 100.000 abitanti superiore alla media nazionale. Il tasso di diagnosi, che evidentemente è una diretta conseguenza della quantità di tamponi effettuati, è attestato mediamente su 34,17 in Italia, ma su 46,27 in Veneto, 65,97 in Alto Adige e 74,62 in Trentino; fa eccezione il Friuli Venezia Giulia con 30,96. Sullo sfondo di questi numeri, il bollettino di ieri evidenzia un'altra raffica di positività: 261 solo quelle venete.

IN VENETO

Nel consuntivo di giornata del Veneto spiccano i 69 nuovi casi rilevati in provincia di Venezia. Va però precisato che nella cifra sono ricompresi i 24 positivi (16 sanitari e 8 pazienti) individuati nel reparto di Medicina dell'ospedale civile, che erano già noti ma non erano ancora inseriti nel conteggio di Azienda Zero. A livello regionale, il totale dall'inizio dell'epidemia sale a 28.448 contagiati, di cui 4.128 sono attualmente positivi. Scendono però a 165 i soggetti che manifestano sintomi fra quelli che sono in isolamento domiciliare: venerdì erano 176 su 9.858. Negli ospedali viene registrata una redistribuzione interna dei pazienti, senza nuovi ricoveri. I ricoverati salgono infatti a 29 in Terapia intensiva (+2), ma calano a 243 in area non critica (-3) e restano 38 nelle strutture intermedie. Rispetto al totale dei degenti, i negativizzati sono meno di un terzo: 96 su 310. Un altro morto aggiorna la tragica contabilità a 2.193.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 51 i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, per un totale di 4.840 dall'avvio dell'emergenza, di cui 848 attualmente positivi. I ricoverati in Terapia intensiva sono 5, quelli in altri reparti 17. Il conto dei decessi rimane fermo a 353.

IN ITALIA

Guardando all'Italia nel suo complesso, sono 2.844 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime ventiquattr'ore, a fronte di 118.932 tamponi effettuati. Il numero dei malati attuali cresce di altre 1.569 unità, tanto da arrivare a 55.566. Continuano ad aumentare anche i ricoveri: quelli in regime ordinario salgono a 3.205 (+63), così come i degenti in Terapia intensiva toccano quota 297 (+3). Sono 52.064 i pazienti in isolamento domiciliare, vale a dire 1.503 in più del giorno precedente. Altre 27 vittime portano il totale delle croci a 35.968. (a.pe.)

