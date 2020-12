IL BOLLETTINO

VENEZIA Meno tamponi e più contagi. Come spesso succede al lunedì, quando vengono contabilizzati i dati della domenica, ieri è stato registrato un numero inferiore di test rispetto al giorno precedente. Al tempo stesso, però, è stata rilevata una maggiore incidenza di positivi sul totale dei controlli.

IN VENETO

Per quanto riguarda il Veneto, la mole di esami ha raggiunto quota 3.128.571 per i molecolari e 1.561.228 per i rapidi. Complessivamente, i 22.806 accertamenti effettuati fra le 8 di domenica e la stessa ora di lunedì hanno evidenziato 2.583 infezioni e dunque un'incidenza dell'11,32%. Guardando invece all'intera giornata di ieri, fra mattina e pomeriggio ne sono stati individuati 2.855, cioè 220.912 dall'inizio dell'emergenza. I ricoveri scendono a 2.880 in area non critica e salgono a 377 in Terapia intensiva. Altri 118 i morti, per un ammontare di 5.582.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel frattempo in Friuli Venezia Giulia sono stati scovati 244 nuovi contagi su 2.763 tamponi, di cui 405 antigenici, pari a un tasso dell'8,83%. La conta dei positivi sale così a 45.435, così come quella dei decessi arriva a 1.444, per via di altre 15 vittime. I pazienti intubati aumentano a 56, quelli in altri reparti a 607.

IN ITALIA

Quanto all'Italia nel suo complesso, a fronte di 87.889 test, i nuovi positivi sono 10.872, vale a dire il 12,3%. I degenti calano a 2.731 in Terapia intensiva e 25.145 in area non critica. Altri 415 morti portano il totale a 69.214.

