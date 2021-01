IL BOLLETTINO

VENEZIA La variante inglese è arrivata in Friuli Venezia Giulia. Dopo essere già stata individuata in Veneto a ridosso di Natale, la mutazione è stata rintracciata in una donna rientrata in regione da Londra a inizio gennaio e risultata positiva sia al test rapido che al tampone molecolare. La paziente non ha avuto contatti ed è stata immediatamente messa in isolamento, ma è sempre stata asintomatica ed è già guarita. La sequenza genica è stata ricostruita grazie alla collaborazione tra il sistema ospedaliero di Trieste, il laboratorio di Area Science Park e quello di virologia molecolare di Icgeb.

I DATI

Il bollettino friulgiuliano ieri ha segnalato 415 nuovi casi su 8.046 esami complessivi, per un totale di 6.038 infezioni dall'inizio dell'epidemia. Altri 14 decessi aggiornano la conta a 2.378. I ricoverati scendono a 57 in Terapia intensiva e a 596 in area non critica. Continua il calo delle curve anche in Veneto. Fra le 8 e le 17 sono stati contabilizzati altri 807 positivi (in tutto 311.973) e solo 20 vittime (8.929 dall'avvio dell'emergenza), una delle variazioni più basse della fase autunnale e invernale. Sono in flessione pure i degenti: 256 quelli intubati, 1.977 i pazienti accolti negli altri reparti.

