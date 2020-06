IL BOLLETTINO

VENEZIA L'avanzata del coronavirus pare essersi fermata in Veneto, dove i contagi stanno calando e i positivi si stanno negativizzando: su un totale di 19.217 casi dall'inizio dell'epidemia (-3 rispetto a domenica), le persone attualmente positive sono 744 (-11 nelle ultime ventiquattr'ore) e sono anche diminuiti i ricoveri in rianimazione: adesso sono solo 12, di cui nessun paziente Covid. Si continua però a morire: ieri due decessi in ospedale (Schiavonia e Peschiera) e due nelle case di riposo, per un totale di 1.982 vittime.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 166, 4 in meno rispetto a domenica. In terapia intensiva è sottoposto a cure un paziente, mentre i ricoverati in altri reparti sono 15. Ieri non si sono registrati né decessi (343 in totale) né nuovi contagi.

ITALIA

A livello nazionale i dati della Protezione civile fotografano ancora un aumento dei casi, con 303 in più in 24 ore, l'85,5% dei quali registrati in Lombardia; per il resto i dati indicano una situazione in graduale miglioramento, con 207 ricoveri in terapia intensiva (2 in meno in 24 ore) e un totale di 3.489 casi (105 in meno rispetto a ieri). Si riduce il numero dei malati (per un totale di 25.909, 365 meno di ieri) e aumentano i guariti (sono 177.010, più 640 rispetto al giorno precedente). Ieri 26 vittime, in calo rispetto a domenica quando sono state 67. Il totale dei morti in Italia sale a 34.371. «Torniamo finalmente a respirare, la situazione va meglio. Anche dopo le riaperture, la paura di una seconda ondata del virus non sembrerebbe esserci - ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri - Le misure vengono rispettate, dal distanziamento al lavaggio delle mani, tuttavia serve un monitoraggio attento». Sileri ha detto che l'agognato vaccino «potrebbe arrivare per fine anno o inizio 2021» aggiungendo che l'Italia «non ha acquistato dosi di vaccino che ancora non ci sono, ma insieme con altri Paesi europei ha firmato un accordo per continuare a sostenere questa ricerca».

La sfida per scongiurare la seconda ondata di Covid-19 sarebbe nei focolai: i dati sono incoraggianti e fanno sperare per il meglio, ma per molti esperti la scommessa è nei comportamenti individuali e nella capacità di fare tesoro dell'esperienza del lockdown e dell'uso delle protezioni, primi fra tutti le mascherine e il distanziamento sociale.

