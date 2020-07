IL BOLLETTINO

VENEZIA L'allarme Balcani continua a risuonare a Nordest. Ulteriori 5 nuovi casi di contagio, provenienti dall'altra sponda dell'Adriatico, sono stati registrati ieri in Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo in Veneto si sono aggiunte 201 quarantene a quelle già disposte per infetti e contatti.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

All'indomani dell'appello lanciato dal governatore Massimiliano Fedriga, sulla necessità di schierare l'esercito lungo il confine orientale, il Friuli Venezia Giulia ha visto così salire a 3.373 i casi totali rilevati dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a questi, sono 124 le persone attualmente positive. «I cinque nuovi sono tutti d'importazione e hanno origine da Paesi dell'area balcanica», ha riferito l'assessore regionale Riccardo Riccardi, precisando che aumentano a 93 i soggetti in isolamento domiciliare. Restano 2 i ricoverati nella Terapia Intensiva di Udine, riaperta dopo un mese, mentre scendono a 8 i degenti negli altri reparti. Fermi a quota 345 i decessi. I soggetti totalmente guariti ammontano a 2.904, quelli che lo sono considerati clinicamente sono 21.

IN VENETO

Per quanto riguarda il Veneto, continua la tendenza riscontrata dall'avvio dell'estate. Altre 20 positività portano il totale a 19.791, di cui 704 lo sono tuttora (+9). Fra questi c'è un ospite della casa di riposo di Soligo, nel Trevigiano, dov'era scoppiato un focolaio nei giorni scorsi. L'ottantenne era stato posto precauzionalmente in isolamento, ma è risultato comunque contagiato, mentre i 27 tamponi effettuati a ruota su degenti e operatori hanno dato tutti esito negativo. Ora il paziente si trova in Malattie Infettive al Ca' Foncello. Complessivamente negli ospedali sono 113 (-3) i ricoverati in area non critica, di cui 83 negativizzati, e restano 7 quelli in Terapia Intensiva, fra i quali 1 solo positivo, mentre nelle strutture intermedie scendono a 16 (-1), di cui 15 non più infetti. È stabile la conta delle vittime (2.064), invece le quarantene aumentano a 2.764, anche se solo 33 situazioni presentano sintomi.

IN ITALIA

Nel suo complesso, l'Italia vede un leggero aumento dei positivi: ieri 275, rispetto ai 252 del giorno prima, per un totale di 245.864 dal principio dell'epidemia. Sull'andamento pesa il dato della Lombardia: 79 nuovi casi. Altri 5 decessi, uno dei valori più bassi di sempre, aggiorna la tragica contabilità a 35.102. Rallentano però anche le guarigioni, solo 128 contro le 350 della giornata precedente, il che spiega l'impennata nel numero dei malati attuali: 141 in più, quando invece venerdì erano stati 103 in meno.

A.Pe.

