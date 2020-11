IL BOLLETTINO

VENEZIA In Veneto non siamo ancora al picco, stimato per metà mese, ma già si registra il primo record di morti in questa seconda fase della pandemia: nelle ultime ventiquattr'ore i decessi per coronavirus sono stati 28. Sono tanti anche i positivi: 2.174 a fronte di circa 30mila tamponi, tra molecolari e test rapidi, effettuati in una giornata. Ma a fare impressione è l'aumento esponenziale dei contagiati che ormai raddoppiano di settimana in settimana.

LA CURVA

Un mese fa, il 5 ottobre, il totale dei casi positivi era 28.927. Il lunedì successivo, 12 ottobre, i positivi diventano 32.062. Il 19 ottobre un altro balzo in avanti: 36.502 i casi positivi, vale a dire 4.440 contagiati in più in una sola settimana. Nella settimana tra il 19 e il 25 ottobre il virus sembra esplodere: nella rilevazione serale di lunedì 26 il totale dei casi positivi arriva a 45.956, con un aumento in appena sette giorni di 9.454 casi. Il trend si ripete la settimana successiva, dal 26 ottobre al 1° novembre, quando il totale dei positivi schizza a 62.394: i nuovi casi di contagio sono 15.569. Nell'ordine: quattromila, più di novemila, quasi sedicimila. Un raddoppio di settimana in settimana.

Si dirà: ci sono più positivi perché si fanno più tamponi, ma non è proprio così. Il grafico elaborato da Azienda Zero mostra chiaramente che il numero dei tamponi eseguiti a partire da Ferragosto è più o meno stabile, mentre la curva dei positivi schizza: era rimasta quasi piatta per tutta l'estate, senonché da fine settembre ha cominciato a salire. Nel grafico è quasi verticale. E coincide con il periodo in cui le scuole hanno riaperto.

Rispetto a marzo cambia invece la curva dei ricoverati in terapia intensiva: la scorsa primavera c'è stato un picco, stavolta invece la crescita esponenziale è nei cosiddetti reparti non gravi. Fino a quando il sistema sanitario veneto può reggere? Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha detto che si può arrivare a 1.000 ricoverati in terapia intensiva e a 6000 malati Covid negli altri reparti. «Ma sarebbe un lebbrosario».

«È il giorno in cui abbiamo avuto più morti da quando è iniziata questa seconda ondata - ha detto ieri il presidente del Veneto Luca Zaia - E ci aspettano giorni impegnativi per le terapie intensive: domenica abbiamo caricato 12 nuovi pazienti, adesso, a metà giornata, ce ne sono già una decina. Pensiamo che il giro di boa si possa fare nel mese di novembre, lo calcoliamo interpolando le curve dell'epidemia francesi, tedesche e spagnole. Però queste sono due giornate molto impegnative». A ieri sera il totale dei casi positivi dall'inizio della pandemia era salito a 63.801, i ricoverati in terapia intensiva 152 (+19), quelli nei reparti meno gravi 1.144 (+89). Nel semaforo sanitario varato da Zaia, la fase 3 gialla che già stata raggiunta per i reparti meno gravi adesso vale anche per le rianimazioni, avendo superato quota 151 posti letto occupati.

L'APP

Con l'aumento dei casi positivi - solo ieri circa 2mila - il contact tracing, cioè il tracciamento dei positivi, andato «in crisi», come ha detto lo stesso Zaia. «È come un panettone - ha detto il governatore - lievita sempre di più». Ma il Veneto non aveva pronta l'App sulla biosorveglianza? «È pronta, ma non possiamo ancora utilizzarla perché ci sono problemi di privacy».

Alda Vanzan

