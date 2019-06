CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BOLLETTINOVENEZIA In tutta Italia la morsa del caldo non accenna a diminuire e provoca un'ondata di malori che stanno riempiendo i pronto soccorso. Due ieri le vittime: un operaio di 60 anni che a Santarcangelo di Romagna (Rimini) mentre lavorava sul tetto di un cantiere edile è svenuto per un malore cadendo sul ponteggio e un uomo di 79 anni che è stato trovato morto nel suo orto a Chiavari (Genova).Tra oggi e domani i meteorologi prevedono un lievissimo calo termico, ma non è ancora finita. Il record, comunque, è stato registrato...