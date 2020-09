IL BOLLETTINO

VENEZIA In rialzo la curva epidemica in Italia: 1.370 casi ieri, contro i 1.108 di lunedì. Ma questo incremento è avvenuto a fronte di un deciso aumento dei tamponi, 92.403, circa 40.000 più del giorno prima. Invece a Nordest la variazione di giornata non desta particolari allarmi: 83 i nuovi contagi in Veneto, 12 in Friuli Venezia Giulia.

IN VENETO

Dall'inizio dell'epidemia il totale in Veneto sale così a 24.150 infetti, di cui 2.916 lo sono tuttora. In isolamento domiciliare ci sono 7.144 persone, di cui 117 con sintomi. Nello stabilimento Electrolux di Susegana (Treviso) altri due lavoratori sono risultati positivi e una decina di colleghi di reparto sono stati messi in quarantena. I ricoverati rimangono 145 in area non critica e 18 in Terapia intensiva, più altri 22 nelle strutture intermedie, dei quali complessivamente 70 si sono già negativizzati. Il conto delle vittime resta fermo a 2.135.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Il bilancio in Friuli Venezia Giulia viene aggiornato a 3.946 casi, di cui 481 attualmente positivi. Nessun nuovo decesso, per cui il totale è 349. I pazienti intubati sono 4, quelli curati in altri reparti risultano 18.

IN ITALIA

A livello nazionale l'incidenza dei contagi per tampone scende dal 2,1 all'1,48%. In Lombardia (+271) e Campania (+249) il maggior aumento quotidiano di positivi al virus. Nessuna regione è stata comunque esente da nuove infezioni nelle ultime ventiquattr'ore. Rallenta, invece, la corsa delle Terapie intensive: ieri un solo paziente in più e il totale sale a 143. Invece un aumento più consistente si è registrato per i ricoverati con sintomi, che sono 1.760 (+41), così come crescono anche le persone in isolamento domiciliare (31.886, +754). Il numero dei dimessi e dei guariti è salito a 210.801 (+563); quello dei soggetti attualmente positivi a 33.789 (+796). I morti sono stati 10, 2 in meno di lunedì.

LO SCENARIO

Guardando ai numeri più a lungo termine, il fisico Giorgio Sestili rileva che dalla fine di luglio i casi di Covid-19 hanno cominciato a raddoppiare con un ritmo più veloce: ogni 15 giorni, contro i 30-40 giorni registrati durante il lockdown; e le curve di aumento dei casi e dei ricoveri in Terapia intensiva stanno seguendo lo stesso andamento, anche se a distanza di circa dieci giorni. Il trend epidemiologico, spiega lo studioso, è «in progressivo peggioramento, con un aumento che prosegue ormai da sei settimane consecutive nelle quali i numeri aumentano rispetto alla settimana precedente». Lo scenario viene monitorato con grande attenzione, perché è ipotizzabile un'ulteriore crescita dei contagi con la ripresa della scuola e di gran parte delle attività dopo la pausa estiva. Diversi i focolai al momento attivi. L'ultimo a Polignano a Mare (Bari), dove sono risultati 78 positivi tra i dipendenti di un'azienda ortofrutticola, su 159 tamponi effettuati. Altra situazione critica emersa è quella della Rap, l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti a Palermo: al momento sono 12 i dipendenti positivi, tra capi settore e operai e il 40% dei lavoratori è in malattia.

