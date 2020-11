IL BOLLETTINO

VENEZIA Il Veneto ha superato la quota psicologica di 100.000 positivi dall'inizio dell'epidemia Covid. Nel giro di ventiquattr'ore ci sono stati infatti 2.910 nuovi casi di contagio per un totale di 101.954. E ieri si è accesa anche la luce arancione del semaforo sanitario predisposto dalla Regione Veneto per quanto riguarda le terapie intensive: si sono superati i 251 pazienti ricoverati - per la precisione sono 262 - e dunque si è entrati nella Fase 4. Dove peraltro si era già da giorni avendo oltrepassato da tempo la soglia dei 1.550 ricoverati nei reparti non gravi: ieri ce ne sono stati altri 101, per un totale di 2.079. Trentuno le vittime in un giorno che hanno portato il totale dei decessi a 2.860. In Veneto in isolamento fiduciario si trovano 26.298 persone, con un calo di 180 rispetto a sabato.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 608 nuovi contagi (il 13,50 per cento dei 4.505 tamponi eseguiti) e 12 decessi da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 18.937. I casi attuali di infezione sono 10.078. Scendono a 43 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 401 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 528. I totalmente guariti sono 8.331, i clinicamente guariti 151 e le persone in isolamento 9.483.

ITALIA

Sono 33.979 i positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 546 e salgono a oltre 45mila i morti di coronavirus in Italia, per la precisione 45.229. È di 116 l'aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il totale delle persone in rianimazione è ora di 3.422 e i ricoveri nei reparti ordinari sono invece aumentati di 649 unità, portando il totale a 32.047. Con il consueto netto calo del weekend sono stati effettuati meno tamponi: 195.275 tamponi, un numero inferiore di 30 mila unità rispetto a sabato.

