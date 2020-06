IL BOLLETTINO

VENEZIA I tamponi per il coronavirus in Italia segnano il record - oltre 77 mila in 24 ore, 30 mila in più del giorno prima - e i contagi aumentano di oltre il 50%: si registrano 329 nuovi positivi (martedì erano stati 210), ben il 73,5% del totale in Lombardia con 242 casi. Ma ci sono anche buone notizie, con zero nuovi casi in 5 regioni e in Alto Adige e 11 regioni che non fanno registrare altre vittime. A livello nazionale le persone decedute sono 43, in aumento rispetto agli ultimi due giorni, ma da 4 giorni sotto quota 50. E la stessa Lombardia fa segnare un calo di rilievo di ricoverati e di pazienti in terapia intensiva.

I dati della Protezione civile portano il totale delle vittime ufficiali da Covid-19 in Italia a 34.448, a quasi quattro mesi dal paziente zero a Codogno nel Lodigiano.

I malati - le persone ancora positive - sono ora meno di 24 mila, mentre i guariti e i dimessi sono saliti a 179.455. Sono 163 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 meno del giorno precedente, ben 10 in meno in Lombardia, che ne ha ora 59. Finora la app Immuni - da lunedì scorso operativa su tutto il territorio nazionale - è stata scaricata tre milioni di volte. In Germania analoga app, presentata l'altro giorno, è già stata scaricata 6 milioni e mezzo di volte.

NORDEST

Il matrimonio a Bologna con invitati da Treviso e da Padova ha fatto aumentare in Veneto le persone in isolamento: a quel ricevimento c'era un positivo al coronavirus e così tutti gli ospiti sono finiti in quarantena. In Veneto - dove i tamponi sono saliti a 837.933 (+11.218) - martedì scorso le persone in isolamento erano 796, ora sono 834 (+38). Sei morti in più nelle ultime 24 ore (totale 1993), mentre calano le persone attualmente positive (-54, totale 667). In Friuli Venezia Giulia le persone attualmente positive al coronavirus sono 164, una in meno rispetto a martedì. Al momento non si registrano pazienti ricoverati in terapia intensiva né decessi (343 in totale). Sono però stati registrati 2 nuovi casi di Covid-19.

Al.Va.

