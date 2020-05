IL BOLLETTINO

VENEZIA I dispositivi di sicurezza sono serviti. Il distanziamento sociale pure. Ma bisogna mantenere alta la guardia. «Grazie alle misure di lockdown, oggi la circolazione del virus è molto contenuta in gran parte del Paese. Rimangono focolai importanti in alcune zone dove è importante mantenere alta l'attenzione», ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), in un video illustrando i primi dati della Cabina di regia tra ministero della Salute, Iss e Regioni sul monitoraggio della diffusione di Codiv-19 in Italia. «Ci sono focolai diffusi un po' in tutto il Paese, ma i segnali - ha aggiunto - mostrano che c'è una capacità di controllarli. È molto importante continuare un forte investimento per rafforzare i servizi di prevenzione territoriali di assistenza, per poter garantire una rapida intercettazione dei focolai che si dovessero manifestare».

ITALIA

Dai dati diffusi dalla Protezione civile risulta che, rispetto a venerdì, ieri in Italia i deceduti con coronavirus sono stati 153, portando il totale delle vittime a 31.763. Il numero complessivo dei dimessi e guariti è saliti a 122.810, con un incremento di 2.605 persone rispetto all'altro giorno. Tra gli attualmente positivi al coronavirus, 775 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 33 pazienti; 10.400 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 392 pazienti; 59.012 persone, pari all'84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sempre dai dati della Protezione civile sono risultati zero nuovi casi a Bolzano e in Umbria.

VENETO

In Veneto alcuni cluster provinciali, come Padova e Belluno, ieri hanno registrato zero nuovi casi. Effettivamente la curva sta calando in tutta la regione, siamo su un aumento medio del 3 per mille, ma bisogna anche puntualizzare che la processione dei tamponi si è un po' rallentata perché - come ha riferito ieri il governatore Luca Zaia - si sono rotti due estrattori. Nelle ultime 24 ore, comunque, sono stati processati 11.139 tamponi, per un totale di 497.045. In calo i ricoverati sia nelle aree non critiche (-22) che in terapia intensiva (-1), così come le persone in isolamento domiciliare (-63). Si registrano invece ancora decessi: ieri 11, per un totale di 1.787.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 737; 59 in meno rispetto a venerdì. Rimangono 3 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, quelli ricoverati in altri reparti risultano essere 79, mentre i decessi sono saliti a 319 (+1).

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA