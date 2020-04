IL BOLLETTINO

VENEZIA I dati sono buoni, sia a livello nazionale che in Veneto. In Italia ieri sono stati 880 i nuovi positivi al coronavirus, il minimo storico mai registrato dall'inizio dell'emergenza. E in Veneto, per la prima volta dal 23 marzo, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono scesi sotto la soglia di trecento, per la precisione 289. Ma questo non significa che le misure di restrizione cessino da un momento all'altro. «Più che riapertura, possiamo parlare di un piano di allentamento, se non altro dal punto di vista sanitario», ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia confermando che gli ospedali Covid-center torneranno un po' alla volta alla normale attività a cominciare dai punti nascita. Quanto ai divieti, posto che il decreto del presidente del Consiglio e anche l'ordinanza di Zaia hanno validità fino alla mezzanotte del lunedì di Pasquetta, si sta già lavorando su un nuovo testo: «Pare che il nuovo Dpcm sarà presentato venerdì», ha detto Zaia.

I DATI

«Per il sesto giorno consecutivo i pazienti guariti e dimessi superano i ricoverati, ma attenti a darsi all'euforia perché ad oggi abbiano avuto più di 3mila persone ricoverate e curate negli ospedali del Veneto», ha detto Zaia. È cresciuto il numero dei morti: ieri in Veneto 38 vittime tra ospedali e case di riposo per un totale di 722. Ma tutti gli altri dati sono in calo: meno persone in isolamento domiciliare (-729), meno ricoverati in aree non critiche (-19), meno pazienti in rianimazione (-27) e di contro più dimessi (+91). Sono cresciuti i positivi (siamo a 12.021) e c'è da credere che aumenteranno ancora visto che adesso è operativa la macchina comprata in Olanda capace di refertare 9.600 tamponi al giorno. Significa che i 9mila esami messi in freezer perché non si riusciva a starci dietro da oggi saranno smaltiti e si potrà continuare più celermente la campagna tamponi, arrivata ieri a quota 153mila. Sul fronte sanitario, poi, il Veneto vorrebbe provare anche l'ozonoterapia: «Chiederemo, se ce la concedono, questa sperimentazione che sembra funzioni - ha detto Zaia - In Friuli Venezia Giulia hanno fatto delle prove, negli Usa si dice che utilizzino già questa molecola d'ossigeno più performante».

Va sottolineato che il cluster di Vo' è tornato a non avere nuovi casi. Per quanto riguarda le persone risultate positive continua il testa a testa tra Padova (2915 il dato cumulativo, attualmente sono 2575 i casi positivi) e Verona (2866 e 2539). È proprio la provincia scaligera ad avere il numero più alto di morti tra ospedali e case di riposo (210), mentre il Polesine ha avuto il dato più basso di tutta la regione, 8 vittime.

Ma quand'è che si potrà uscire? «Dopo la pausa pasquale daremo le prime indicazioni - ha detto Zaia - Di certo se ci sarà un'uscita graduale non si discute che i giovani debbano essere i primi a uscire, anche perché meritano un premio».

FRIULI VENEZIA GIULIA

I casi accertati positivi in Friuli Venezia Giulia sono 2.154, con un incremento di 51 unità rispetto a lunedì. I totalmente guariti sono 295, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone) sono 315. Sono 6 i decessi in più rispetto a lunedì, che portano a 164 il numero complessivo di morti.

