IL BOLLETTINO

VENEZIA Gli ultimi due contagiati sono rientrati in Veneto dalla Spagna e da Santo Domingo. E fra i ricoverati in Terapia intensiva c'è una donna di 30 anni, che non soffriva di patologie pregresse al Covid. Il bollettino di ieri dà uno spaccato eloquente dal fronte Coronavirus: le infezioni arrivano prevalentemente dall'estero e riguardano sempre più i giovani. Altri 105 positivi fanno salire a 20.939 (di cui 1.422 tuttora infetti) i casi diagnosticati dall'inizio dell'epidemia, attraverso 1.342.577 tamponi, ai quali si aggiungono 1,2 milioni di test rapidi (ulteriori 350.000 sono in magazzino). Si arrotonda anche il numero dei soggetti in isolamento: 5.900, di cui 124 presentano sintomi, mentre gli altri sono in larga parte contatti, individuati grazie al Piano di sanità pubblica. Un'altra vittima aggiorna a 2.095 il tragico conto. Lievi le oscillazioni fra i ricoverati: scendono a 116 in area non critica (di cui 83 negativizzati) e salgono a 7 in Terapia intensiva (fra i quali 6 positivi). Per quanto riguarda l'incremento delle infezioni, la situazione è in peggioramento anche nel resto del Nordest. Altri 14 sono infatti i contagiati in Friuli Venezia Giulia, tali da portare il totale a 3.476, di cui 182 attualmente positivi (+12). Fortunatamente non sono però stati registrati nuovi decessi oltre i 348 già noti. Stabile è pure lo scenario negli ospedali, con 3 pazienti intubati e 7 degenti in altri reparti. (a.pe.)

