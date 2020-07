IL BOLLETTINO

VENEZIA Esattamente una settimana fa, giovedì 2 luglio, in Veneto c'erano 763 persone in quarantena. Di lì a poche ore sarebbero esplosi nuovi focolai. Uno su tutti quello dell'imprenditore berico tornato dalla Serbia, positivo al coronavirus, che dopo la partecipazione a un funerale e a una festa di compleanno ha fatto scattare i controlli in tre province, Vicenza, Verona, Padova. Poi i rientri dall'estero di lavoratori risultati positivi, con casi dal Kosovo, dal Brasile, dal Camerun. Perfino una bimba di un anno, figlia di un camerunense, abitante nel Padovano, è stata contagiata. Morale: nel giro di una settimana le persone messe in isolamento sono aumentate sensibilmente. Erano 763 giovedì scorso, adesso sono 992. Un aumento di 229 persone chiuse in casa, senza poter avere contatto per almeno quattordici giorni, sottoposte a tampone per verificare che non abbiano contratto la malattia e che, nel caso in cui risultino positive, non contagino altre persone. Solo nelle ultime ventiquattr'ore il numero delle persone in isolamento è cresciuto di 122 unità.

I DATI

È quanto emerge dal bollettino diffuso ieri sera dalla Regione del Veneto e confrontato con i precedenti report. La situazione è nettamente migliorata rispetto a marzo e aprile, ma di coronavirus in Veneto ci si ammala ancora. Dieci i nuovi casi positivi. È vero che ci sono state delle negativizzazioni (quattro), ma il totale dei contagiati è passato in una giornata da 19.341 a 19.351. E anche le persone attualmente positive sono aumentate di cinque unità: da 384 a 389. Tra i nuovi malati figurano tre italiani (una donna di 48 anni, un uomo di 39 e un'altra donna di 36 anni), due uomini nati nel Kosovo rispettivamente di 67 e 75 anni, una donna di 36 anni nata in Brasile e una bambina di un anno figlia di uomo positivo di origini camerunensi. E poi c'è il caso di un imprenditore veneziano che ha scoperto di essere positivo appena arrivato in Uganda: quando ha avvisato a casa, sono scattati gli accertamenti per tutte le persone che aveva frequentato negli ultimi giorni prima di partire per l'Africa.

E si continua a morire: ieri ci sono state due vittime, una a Dolo in provincia di Venezia - un anziano che era ricoverato in lungodegenza - e una al Santorso di Vicenza.

IN FABBRICA

Intanto c'è fermento all'Electrolux di Susegana, in provincia di Treviso, anche se in serata l'allarme è parzialmente rientrato. In una nota delegati delle rappresentanze sindacali interne avevano scritto che due operai che avevano aderito ai test sierologici volontari promossi dall'azienda lo scorso mese (all'esame, affidato ad una società privata, si erano sottoposti circa 250 lavoratori su 1.100), avevano manifestato «anticorpi apparentemente compatibili con il Covid». I successivi accertamenti compiuti all'ospedale Cà Foncello di Treviso, dove i due dipendenti sono stati mandati per eseguire i tamponi, hanno poi dato esito negativo al momento per uno dei due operai.

Quanto a tamponi negativi, ha tirato un respiro di sollievo Joe Formaggio, il consigliere veneto di Fratelli d'Italia finito al centro delle cronache per il focolaio di contagio sviluppatosi dopo il viaggio in Serbia e Bosnia dell'imprenditore vicentino, suo amico e attualmente in rianimazione. «Anche il secondo tampone è risultato negativo - ha detto Formaggio - e a quanto mi risulta nessuna delle persone che come me era alla festa di compleanno a Gambellara è stata infettata».

STAGNAZIONE

A livello nazionale, se da una parte c'è stato un leggero aumento dei nuovi positivi (193), dall'altra c'è un numero basso di decessi, 15. I guariti sono stati 825, per un totale di 193.640. L'Rt medio dell'Italia, l'indice di trasmissione del virus che fa scattare l'allarme quando supera il livello 1, risulta buono: restano attorno a 1 Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana. Di fatto, l'epidemia è in una fase di stagnazione.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA