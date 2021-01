IL BOLLETTINO

VENEZIA Effetto delle restrizioni natalizie? Come nel resto del Paese, anche in Veneto la situazione pare in netto miglioramento. Anzi, l'impressione è che in Veneto ci sia un crollo di contagi e ricoveri, purtroppo però non dei decessi.

Per il terzo giorno consecutivo il Veneto registra infatti un saldo negativo dei ricoveri nelle aree non gravi: -49 sabato, -1 domenica, -35 ieri. E per il secondo giorno consecutivo si registrano posti letto che si liberano nelle terapie intensive: 9 letti liberi domenica, 5 ieri. Per non dire dei contagi: dai tremila nuovi casi che si registravano all'inizio del mese agli 849 di domenica scorsa e i 998 di ieri mattina. Non era più successo, dall'ottobre scorso, che si registrassero meno di mille casi in un giorno. Ne stiamo uscendo? Posto che i report del lunedì e della domenica spesso risentono di un rallentamento nel caricamento dei dati che si registra ogni fine settimana, va detto che segnali di miglioramento ci sono. Il presidente del Veneto ha però invitato alla cautela.

«Avverto un clima di esultanza per questi dati in calo - ha detto Luca Zaia -. Io e l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, invece, abbiamo una grande preoccupazione perché il Covid ci ha abituato a cambiamenti repentini». Il calo c'è, quello che non si sa è se la curva continuerà a scendere o se, al contrario, riprenderà a salire e, quindi, a registrare malati e morti. «Tutto dipende da noi - ha detto il governatore - e per questo continuo a ripetere che serve il controllo ossessivo delle regole: evitare gli assembramenti indipendentemente dal fatto che si sia in zona gialla, rossa o arancione. E quando si va dai nonni o dai genitori, se non si è conviventi, indossare sempre la mascherina perché questa è una malattia che rischia di essere mortale». Lo conferma il numero dei decessi in Veneto, dato in controtendenza rispetto a contagi e ricoveri: lo scorso fine settimana, ma forse proprio per il mancato caricamento dei dati, i morti sono stati 34 sabato e 46 domenica. Ieri il raddoppio: 94 vittime.

Per quanto riguarda i contagi, ancora non è dato a sapere quanti sono i casi positivi che si trovano con i tamponi rapidi: il bollettino nazionale, formulato con i dati del mattino, nella colonna casi identificati da test antigenico rapido continua a riportare il numero zero sia per il Veneto che per l'Emilia Romagna, mentre altre regioni indicano i positivi accertati. «Stiamo aspettando un allineamento informatico, non è che dai tamponi rapidi non si trovino positivi», ha detto Zaia. Un allineamento informatico che evidentemente non riguarda il Friuli Venezia Giulia che ieri riportava 525 casi positivi trovati con i test rapidi e nemmeno Piemonte, Lombardia, Campania, Lazio. Tant'è, ieri la regione che ha fatto il maggior numero di tamponi è stata la Sicilia (39.779), al secondo posto il Veneto con 19.795. Come mai così pochi? «È sempre così il lunedì, durante il weekend si caricano meno dati, ma noi siamo sempre sui 50mila tamponi al giorno», ha detto Zaia. Dai 19.795 tamponi molecolari e rapidi eseguiti domenica sono stati trovati complessivamente 998 positivi, pari al 5,04%.

In tutta Italia l'andamento dei dati è positivo e incoraggiante anche secondo il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, per il quale la curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia «al momento sembra una curva sotto controllo». L'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute dava ieri un incremento di 8.824 casi positivi in 24 ore, identificati grazie a 158.674 test, tra antigenici rapidi e molecolari. Di conseguenza il tasso di positività è sceso al 5,6%, con una riduzione dello 0,3% rispetto al 5,9% del giorno precedente. 377 i decessi nelle ultime 24 ore.

