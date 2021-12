IL BOLLETTINO

VENEZIA È un bollettino che risente delle festività natalizie quello diramato ieri dalla Regione. Nel giorno di Natale, infatti, sono stati riscontrati solo 2.093 nuovi contagi a fronte di appena 25mila tamponi, per la precisione 12.268 molecolari e 12.930 antigenici rapidi. Ma la conferma che il virus continua a circolare arriva dal numero dei positivi che si trovano in isolamento (70.639, 1.253 in più nelle ultime 24 ore) e dalla diffusione della variante Omicron.

LA VARIANTE

Dopo i nove casi sequenziati la vigilia di Natale all'Azienda ospedaliera di Padova, ieri la conferma dei primi due casi di variante Omicron nel Trevigiano. Due persone di mezza età residenti nella zona dell'Asolano sono risultate positive a questa variante del coronavirus. L'Ulss trevigiana ha subito sottoposto al test di controllo tutti i loro contatti più stretti, rilevando però solo altri contagi da variante Delta, come confermato dal sequenziamento. Le due persone contagiate da Omicron adesso sono in isolamento a casa, al momento con sintomi importanti.

I DATI

Con i 2.093 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore, sale a 607.434 il totale dei contagi registrati in Veneto dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala anche una vittima, con il totale dei decessi che sale così a 12.282. In calo i ricoverati, con 1.178 pazienti in area medica (-10) e 172 (-2) in terapia intensiva.

I CONTROLLI

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Veneto sono stati fatti 8.175.825 tamponi molecolari e 13.043.445 test antigenici rapidi. Il Veneto continua a essere tra le regioni che eseguono il maggior numero di controlli: i dati relativi alla giornata del 25 dicembre hanno dato una media nazionale di 366 tamponi ogni 100mila abitanti, un dato superato dal Lazio e da Bolzano (583) e, subito dopo, dal Veneto (517). Il tasso di positività, però, è più basso in Veneto: 8,31% a fronte di 2.093 casi e 25.198 tamponi, mentre la media nazionale ha una percentuale di positività dell'11.46% a fronte di 24.883 nuovi contagi su 217.052 test effettuati. Va sottolineato però che l'incidenza dei positivi quotidiani sul totale dei tamponi in Veneto è più che raddoppiata: la vigilia di Natale era 3,91%, ma con quasi 140mila tamponi. Ieri la percentuale più alta di positività in Toscana (19.69%), la più bassa a Bolzano (3,63%).

