VENEZIA È stata un'altra giornata pesante sul fronte del Covid a Nordest. Ieri fra Veneto e Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 4.297 positivi e 52 morti. Nel frattempo sono continuate a salire anche le curve dei ricoveri in quella che, non a caso, pure i modelli matematici analizzati dall'assessore veneto Gianpaolo Bottacin avevano tratteggiato come la settimana di avvicinamento al picco della seconda ondata.

IN VENETO

Per quanto riguarda il Veneto, appunto, sono 3.459 i nuovi casi rilevati, su circa 44.000 fra test rapidi (27.000) e tamponi molecolari (17.000) analizzati. Altri 43 morti portano il totale a 2.752. Negli ospedali salgono a 1.900 i pazienti in area non critica e a 223 quelli accolti in Terapia intensiva. Nella consueta riunione mattutina con i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, i vertici della Regione hanno fatto il punto proprio sulla pressione avvertita sui nosocomi, visto che rischia di essere raggiunta la punta massima di 2.200 ricoverati della prima ondata. Affiancato dall'assessore regionale Manuela Lanzarin, il governatore Luca Zaia ha poi posto l'accento sulla fatica della biosorveglianza: «Stiamo affrontando sforzi immani sul fronte del tracciamento. È inevitabile, con oltre tremila contagiati al giorno, che si vada a ingolfare la macchina. Fossero anche solo dieci a testa, i contatti da individuare e monitorare sarebbero trentamila in più ogni giorno». Fra le ultime richieste avanzate dal Veneto alla cabina di regìa nazionale e soprattutto al ministero della salute, c'è quella di evitare la conferma del tampone molecolare sul test rapido, nel caso in cui il soggetto risulti positivo magari a fronte di sintomi.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Intanto in Friuli Venezia Giulia sono stati riscontrati 838 nuovi contagi, su un totale di 7.529 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 16.940, di cui: 4.882 a Trieste, 6.730 a Udine, 3.233 a Pordenone e 1.885 a Gorizia, alle quali si aggiungono 210 soggetti da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 8.772. Salgono a 47 i pazienti in Terapia intensiva, mentre rimangono 346 i ricoverati in altri reparti. Altri 9 decessi aggiornano la tragica contabilità a 498, con la seguente suddivisione territoriale: 241 a Trieste, 131 a Udine, 113 a Pordenone e 13 a Gorizia. I totalmente guariti sono 7.670, i clinicamente guariti 125 e le persone in isolamento 8.254.

