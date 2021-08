Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOVENEZIA Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Veneto: nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati 888 nuovi casi, per un totale di 439.856 dall'inizio dell'epidemia. E cresce anche il numero dei decessi, 11.645 (+1). Lo riferisce il bollettino della Regione. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 13.303 (+323). Si ferma, però, ed è questo il dato che più tranquillizza, la crescita dei dati ospedalieri:...