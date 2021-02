IL BOLLETTINO

VENEZIA Continua il calo di contagi in Veneto: ieri sono stati registrati 503 nuovi casi di coronavirus, per un totale dall'inizio della pandemia di 312.476 positivi. Diciannove i morti, che portano il totale a 8.948 vittime. Negli ospedali si sono liberati altri posti letto: 5 nelle aree non critiche, dove ora risultano ricoverati 1.972 pazienti e 7 nelle terapie intensive, dove i pazienti ora sono 249.

Per quanto riguarda i tamponi, il Veneto ieri è scivolato in quarta posizione a livello nazionale con 21.044 esami effettuati nelle ultime ventiquattr'ore contro i 32.850 della Sicilia, i 24.494 della Lombardia, i 23.198 del Lazio. Per quanto riguarda l'esito dei tamponi - e premesso che solo recentemente il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità hanno cominciato a conteggiare anche i test rapidi antigenici - in Veneto sono stati complessivamente identificati 310.868 positivi dai 3.751.417 tamponi molecolari e 1.317 positivi dai 402.224 test rapidi antigenici.

In tutta Italia sono 20.096 le persone positive al Covid-19 ricoverate con sintomi, 2.215 i pazienti in terapia intensiva, 431.657 gli italiani in isolamento domiciliare, 453.968 gli attualmente positivi, 2.010.548 i dimessi guariti. Il triste bollettino dei deceduti, dall'inizio della pandemia, è salito 88.516. Complessivamente in Italia sono state testate 17.005.122 persone (in Veneto 1.323.060). (al.va.)

