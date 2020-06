IL BOLLETTINO

VENEZIA Continua il calo dei contagiati per il coronavirus in Italia: sono complessivamente 233.197, con un incremento rispetto a domenica di soli 178 casi. Si tratta del dato più basso dal 26 febbraio. In tutta Italia le persone che risultano positive sono 233.197 e i morti 33.475. I guariti sono 158.355. Il rischio che ora però si abbassi la guardia è alto, tanto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, dopo le polemiche italiane a seguito delle dichiarazioni del professor Zangrillo sulla possibilità che il virus ormai non ci sia clinicamente più, chiarisce: il Sars-Cov 2 non è diventato meno patogeno. I dati della Protezione Civile diffusi ieri confermano del resto che il nuovo coronavirus c'è e circola ancora. Come detto, 178 casi. Ma siamo ai minimi da febbraio.

ITALIA

Delle persone che risultano positive - quindi solo quelle che hanno potuto effettuare il tampone, ossia 41.367 - la maggior parte (34.844) si trova in isolamento domiciliare. Tra gli attualmente positivi, 424 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 11 pazienti rispetto al giorno precedente; 6.099 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 288 pazienti rispetto a domenica. L'84% degli attualmente positivi, ossia 34.844 persone, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. A preoccupare le istituzioni sono però le regioni del Nord. Eppure, anche se la Lombardia continua ad avere il numero di contagiati più alto (20.861), toccando il 50,4% dei casi attualmente positivi - altri 50 infettati e 19 decessi -, nel bollettino di ieri spiccava la Liguria con 56 nuovi casi. A seguire il Piemonte (5.062) con 21 nuovi casi, l'Emilia Romagna (3.068) con 19 in più, e il Lazio (2.894), dove si sono contagiate altre 10 persone. Nessun contagio si registra nelle Marche, dove si contano comunque 1.327 casi positivi, in Sicilia, che ne ha 967, in Umbria, con soli 31 casi, in Basilicata, con 28 pazienti risultati affetti da Covid e in Calabria e nel Molise, entrambe alle prese con 135 casi appurati.

VENETO

Sono 677.092 i tamponi effettuati in Veneto, di cui nelle ultime ventiquattr'ore ne sono stati processati 7.400. Altri due morti, per un totale di 1.921 vittime. In Veneto i contagiati sono stati in tutto 19.155 (+2 rispetto a domenica), attualmente i positivi sono 1.457. I guariti sono saliti a 15.777 (+18) e tra questi c'è una centenaria: la signora Anna Maria, 100 anni 3 mesi e 12 giorni, ospite di una casa di riposo a Vicenza, è stata giudicata guarita dal Covid.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.274, una più di domenica. In terapia intensiva sono ricoverati 2 pazienti e si registrano 2 nuovi decessi (335 in totale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA