IL BOLLETTINO

VENEZIA Com'è abitudine nel fine settimana, cala lievemente il numero dei tamponi effettuati e dunque anche quello delle positività accertate. Ieri in Veneto sono state contabilizzate 8.090 diagnosi e sono state rilevate 99 infezioni. Curiosità: in giornata nella sua regione di origine c'era anche il cardinale vicentino Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, per il quale era stata espressa preoccupazione dopo l'incontro all'inizio di settembre con il ministro libanese Charbel Wehbe, poi risultato positivo al Coronavirus, ma gli accertamenti hanno escluso il contagio e così già oggi il prelato sarà a Roma a un evento con il premier Giuseppe Conte.

I NUMERI

Tornando ai numeri veneti, sale a 24.832 il totale dall'inizio dell'emergenza, di cui 2.964 sono i soggetti attualmente infetti. In isolamento domiciliare ci sono 7.332 persone, delle quali 85 con sintomi. I ricoverati sono 151 in area non critica, 20 in Terapia intensiva e 27 nelle strutture intermedie. Altre 2 vittime aggiornano la conta a 2.43 I nuovi contagi sono 45 in Friuli Venezia Giulia, dove negli ospedali ci sono 25 malati (di cui 2 intubati) e i morti restano 349. (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA