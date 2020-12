IL BOLLETTINO

VENEZIA C'è un solo dato positivo nel bollettino quotidiano del Veneto giallo: negli ospedali si stanno liberando posti in terapia intensiva. Venerdì sera erano 375 quelli occupati, ieri sono scesi a 369. Meno 6. Ma, come ha puntualizzato il presidente della Regione Luca Zaia, è troppo presto per considerare questo dato come un indicatore: «Non è ancora un trend». In compenso aumentano i positivi: 4.637 in più nelle ultime ventiquattr'ore considerando il bollettino serale, addirittura 5.098 nel report mattutino. E aumentano i morti: +110 nel resoconto del mattino, poi sceso a 88 nel confronto con la sera precedente. E questo sì è un dato comune anche alle altre regioni: secondo i dati dell'osservatorio della John Hopkins University, l'Italia risulta il Paese più colpito in Europa, con 64.036 decessi totali, superando così il Regno Unito. Per numero di decessi, l'Italia è superata solamente da Stati Uniti (296.105), Brasile (180.437), India (142.628) e Messico (113.019). Intanto negli ospedali stanno crescendo le disdette di visite ed esami. Ed è forse questo l'unico dato che fa percepire ai non malati di Covid la gravità della situazione: se una prestazione sanitaria prenotata a ottobre viene annullata, è perché negli ospedali non c'è né tempo né personale per smaltire tutto quello che non è urgente.

LE CANCELLAZIONI

«C'è una contrazione generale negli ospedali - ha confermato il governatore -. In Veneto abbiamo 17.500 posti letto, di cui 3.224 sono occupati da pazienti Covid e altri 8.000 di pazienti Covid. Sulla carta risultano liberi circa 6mila posti, ma in realtà non è così perché i pazienti malati di coronavirus hanno una necessità di cure paurosa e così dobbiamo aggredire i reparti non Covid per reperire personale. Potrà sembrare paradossale, ma 3mila pazienti Covid rischiano di paralizzare la sanità veneta. Abbiamo chiuso 10 ospedali trasformandoli in Covid hospital, non voglio neanche pensare a cosa può succedere se arriva l'influenza, intanto stiamo aggredendo posti letto in tutti gli altri ospedali. Ecco perché arrivano disdette di prestazioni sanitarie che dovranno essere riprogrammate».

I CONTROLLI

Intanto al personale ospedaliero e agli operatori delle case di riposo è stato deciso di effettuare i tamponi rapidi ogni quattro giorni, esattamente quello che avevano chiesto poco tempo fa alcuni componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Veneto per il personale che lavora nei reparti più a rischio, come le Malattie infettive. All'epoca la lettera era stata dirottata a Roma per capire qual era l'orientamento del ministero, ma al riguardo il governatore ieri non si è pronunciato: «È una partita che sta seguendo il Dipartimento della Prevenzione».

Il fatto che il virus stia circolando - e contagiando - è dimostrato dai numeri: in Veneto l'incidenza dei positivi sui tamponi effettuati che venerdì era del 6,88%, ieri è salita all'8,41%. In pratica 8 veneti su 100 sono infetti. Nelle ultime ventiquattr'ore - come evidenzia il bollettino della mattina - si avevano 5.098 nuovi casi di contagio, solo che per il ministero della Salute erano a fronte di 24.186 tamponi (i soli molecolari), mentre per la Regione erano a fronte di 60.599 controlli (24.186 molecolari e 36.413 test rapidi antigenici). E qui il governatore ha puntualizzato: «Il Veneto non ha sposato questo o quell'altro tipo di tamponi, se facciamo i rapidi è perché il ministero non solo li ha autorizzati, ma anche ce li invia settimanalmente, addirittura li ha previsti nel contratto dei medici di base. Noi in più abbiamo fatto una gara per acquistare tamponi rapidi a consumo: se servono li prendiamo, se non servono non li prendiamo più».

I MORTI

Continua a crescere il numero dei decessi: 88 in un solo giorno, addirittura 110 se il confronto è tra i report del mattino, per un totale di 4.788. «La curva della mortalità è l'ultima a scendere, ma è correlata al carico degli ospedali», ha detto il governatore. Che è tornato ad appellarsi ai veneti: l'unico sistema per interrompere la trasmissione dei contagi è essere «ossessivi nel rispetto delle regole», regole che ci sono anche in zona gialla, a partire dal coprifuoco.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Aumento dei contagi anche in Friuli Venezia Giulia: ieri 884 nuovi casi pari al 9,7% dei 9.113 tamponi eseguiti. E, come in Veneto, sono calati i ricoveri in terapia intensiva: 59 contro i 63 di venerdì. Nel settore delle residenze per anziani rilevati 39 casi di positività tra le persone ospitate e 17 tra gli operatori sanitari.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA