IL BOLLETTINO

VENEZIA Altri 92 casi di contagio in Veneto fanno oltrepassare quota ventiquattromila dall'avvio dell'epidemia. Per la precisione ieri il totale è arrivato a 24.013, di cui 2.946 attualmente positivi, mentre la conta dei decessi rimane ferma a 2.132. Negli ospedali i ricoverati in Terapia intensiva salgono a 18, ma quelli in area non critica scendono a 145, dei quali complessivamente 59 sono i degenti che si sono già negativizzati. A questi ne vanno aggiunti 20 nelle strutture intermedie, di cui 9 infetti.

IL FOCOLAIO

Dopo Fossalta di Piave con 23 positivi, anche San Donà è interessata da una nuova incidenza del virus, pur se si tratta per lo più di persone asintomatiche. Sono 21 i nuovi positivi nell'arco di una settimana. «È un dato preoccupante, dopo una media con una sola persona contagiata alla settimana nel periodo estivo», lancia l'allarme sul ritorno dell'emergenza sanitaria il sindaco Andrea Cereser.

L'età media stavolta è però inferiore a quella del periodo di confinamento: accanto a persone di 70 anni c'è anche un bambino di soli 5. «Non conosciamo le cause del contagio precisa il sindaco non è stato possibile capire se la presenza del virus sia stata scoperta al ritorno da una vacanza o per il semplice contatto con altre persone positive al Covid».

Per la maggior parte si tratta di componenti degli stessi nuclei familiari, come accaduto a Fossalta, dove il Comune intensifica la campagna di prevenzione a livello locale per divulgare le misure anti-Covid, per porre rimedio all'aumento delle persone contagiate, passate da 16 a 23 nella scorsa settimana.

E il virus continua a colpire anche i più piccoli: a Treviso una bimba di 6 anni è stata infettata dalla maestra di una scuola privata.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 11 i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia per un totale di 3.934 dall'inizio dell'emergenza, di cui 470 attualmente. Sono 4 i pazienti in cura in Terapia intensiva, mentre 16 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi, per cui la conta resta a 349.

IN ITALIA

Quanto all'Italia nel suo complesso, cresce la variazione quotidiana delle vittime (12), ma cala quella dei contagiati (1.108). Va però detto che il dato del lunedì risente sempre del ridotto numero di tamponi della domenica: 52.553, quando invece la scorsa settimana era stato sfondato il muro dei centomila. Ad ogni modo l'unica regione senza nuovi positivi è la Valle d'Aosta, al pari della provincia autonoma di Bolzano, mentre l'aumento maggiore di casi si registra in Campania con 218. Al secondo posto il Lazio con 159, poi l'Emilia Romagna con 132.

