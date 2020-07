IL BOLLETTINO

VENEZIA Altri 44 casi di contagio nelle ultime ventiquattr'ore in Veneto. Oltre metà (23) delle nuove infezioni è concentrata a Padova, dove il bollettino regionale registra anche una vittima che aggiorna a 2.050 la conta dei morti dall'inizio dell'emergenza, ancorché l'Azienda Ospedaliera precisi che si tratta di un ricalcolo. Ad ogni modo il totale dei positivi sale a 19.578, di cui 543 lo sono attualmente. Crescono anche le persone in isolamento domiciliare: 1.722. Un degente in più in area non critica porta il conto a 129 (di cui 96 già negativizzati), ma ce n'è uno in meno in Terapia Intensiva, dove restano in 7 (fra i quali 2 ancora infetti). Negli ospedali di comunità rimangono 17 pazienti, fra cui un solo positivo.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, l'andamento registrato ieri rispecchia quello del giorno precedente. Altri 4 casi di contagio spingono il totale a 3.350, fra cui i 120 soggetti tuttora positivi. Non c'è stato alcun nuovo decesso, per cui la tragica contabilità resta ferma a 345. Nessun paziente è intubato, mentre 7 sono ricoverati in altri reparti e 92 persone si trovano in isolamento domiciliare. (a.pe.)

