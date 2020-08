IL BOLLETTINO

VENEZIA Altri 34 casi di contagio nelle ultime ventiquattr'ore portano a 20.668 il totale dall'inizio dell'emergenza in Veneto. I soggetti attualmente positivi sono 1.249, ma solo un decimo è ricoverato: 111 (di cui oltretutto 83 già negativizzati) in area non critica, 9 (dei quali 6 ancora infetti) in Terapia intensiva e 16 (di cui 11 ormai ex Covid) nelle strutture intermedie. Ieri non è stato rilevato alcun nuovo decesso, per cui il conto resta fermo a 2.083. Stabile è anche la contabilità delle dimissioni ospedaliere (3.767), mentre salgono a 17.336 le persone diventate negative al tampone.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 5 i nuovi casi di positività registrati in Friuli Venezia Giulia, dove 173 sono gli individui attualmente infetti, per un totale di 3.449 nell'intera emergenza. La situazione negli ospedali resta sostanzialmente invariata: 3 pazienti in Terapia intensiva e 11 in altri reparti. Ancora una volta non sono state registrate altre vittime, per cui il bilancio provvisorio è di 346.

IN ITALIA

Per quanto riguarda l'Italia nel suo complesso, la variazione di giornata consiste in 463 contagi e 2 morti. Quest'ultimo è un dato così basso come non accadeva da febbraio. Quattro le regioni prive di nuove infezioni: Calabria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Al primo posto spicca sempre la Lombardia con 71 casi, seguita dall'Emilia Romagna con 69 e dalla Toscana con 61. A livello nazionale sono 45 i ricoverati in Terapia intensiva. (a.pe.)

