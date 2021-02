IL BOLLETTINO

ROMA Il bollettino del ministero della Salute sui casi nazionali di Coronavirus non dà il senso di quanto sta accadendo in Italia. Lì dove la variante inglese circola i casi sono in forte aumento e tira aria di lockdown duro, come quello dello scorso marzo. È il caso della Provincia di Bolzano dove - tanto per capirci - la Provincia Autonoma chiede ai cittadini di «non frequentare altre persone» e bar e ristoranti sono chiusi al 100%, cioè non possono fare neanche attività di asporto. A Bolzano come a Trento, poche decine di chilometri più a sud appena entrata in zona arancione, circola la variante inglese in dosi piuttosto alte. Pare che circa un nuovo contagiato su 5 sia colpito da questa nuova versione del virus molto più contagiosa di quella originale.

Probabilmente a causa della variante anche due province abruzzesi, Chieti e Pescara, sono finite in zona rossa. Ma quel che è più preoccupante è che il numero delle persone colpite dal virus in Abruzzo è risalito ai livelli di dicembre. Insomma, per quanto sia stucchevolmente ripetitivo scriverlo, il Sars Cov-2 mantiene intatta la sua insidiosa pericolosità.

LA RISALITA

In questo quadro si inseriscono le cifre di ieri che mostrano una risalita del tasso di positività a quota 5,3% dal 4,6% del giorno precedente. Torna ad avere un segno + anche il numero di ingressi in terapia intensiva, mentre resta sempre alto il numero dei decessi che si attesta a 221. Secondo gli addetti ai lavori «il quadro complessivo della pandemia peggiora, con chiari segnali negativi, e dunque l'allerta va alzata e senza perdere tempo».

Ecco i numeri giornalieri del bollettino del ministero della Salute: sono 11.068 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il numero dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 2.721.879. Le vittime totali sono 93.577. A ieri c'erano in Italia 402.783 positivi, 1.370 in più rispetto a sabato, mentre dall'inizio dell'emergenza i dimessi e i guariti sono 2.225.519, con un incremento di 9.469.

I test anti-Covid (tamponi molecolari e antigenici rapidi) effettuati in un giorno sono stati 205.642, in calo di circa 85mila rispetto a l'altro ieri, quando ne sono stati fatti 290.534.

Preoccupante, poi, il dato sulle terapie intensive: le persone attualmente ricoverate a causa del Covid-19 sono 2.085, tornando ad aumentare di 23 unità rispetto a sabato. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 126. Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.987; Campania 1.603; Emilia Romagna 1.323; Lazio 809 e Puglia 732. In Veneto i morti per complicanze legate al virus ieri sono stati 11, i nuovi contagiati segnalati nella giornata 390.

Diodato Pirone

