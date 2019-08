«Il Boeing era nuovo ma non escluse anomalie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPERTOROMA «È strano quello che è accaduto su quel boeing 787 diretto a Los Angeles, si tratta di aerei nuovi ma questo non esclude che possano registrare anomalie soprattutto per quanto riguarda il motore». A parlare è E. N. pilota di lungo corso con esperienza di volo sui Boeing 787. «Il problema dei motori del 787 - dice - fino a poco tempo fa consisteva un rapido deterioramento delle pale dei motori, tale difetto richiedeva una manutenzione aggiuntiva che ovviamente ha un costo per la compagnia e che ha impedito la consegna di...