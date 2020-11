IL BLOCCO DELLO SPORT

VENEZIA Mentre si attende l'ufficialità della ventilata sospensione della Serie D fino al 5 dicembre, è invece a tutti gli effetti già terminato il 2020 calcistico dei dilettanti. Un anno stregato appena 13 le giornate di campionato disputate dall'Eccellenza alla Seconda categoria (7 nella scorsa stagione, 6 in quella attuale) sul quale il Comitato Regionale Veneto ha fatto calare il sipario ieri pomeriggio, dando l'appuntamento nella migliore delle ipotesi al 2021. «In attesa dell'evolversi della situazione e in virtù di eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi scrive il Comitato presieduto dal mestrino Bepi Ruzza prevediamo che il mese di dicembre possa eventualmente essere dedicato ad un periodo di allenamento per quelle società che, nel mese di gennaio, potrebbero recuperare il centinaio di gare (contando le sole prime squadre fino alla Prima categoria, ndr) non disputate a tutt'oggi in Veneto. Da domenica 7 febbraio 2021, invece, si prevede l'inizio dell'attività con svolgimento dei gironi con sole gare di andata e previsione di playoff e playout».

In sostanza le partite di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria disputate finora rimarranno valide ai fini della classifica finale, ma da febbraio i campionati ripartiranno per completare i soli gironi di andata prima di passare alla seconda fase con playoff per gli eventuali ripescaggi e playout per non retrocedere.

ALLENAMENTI

Al contempo, per quanto riguarda gli allenamenti, il Cr Veneto ne precisa la prosecuzione purché all'aperto, in forma individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure cautelari, anche con la presenza di un allenatore o istruttore fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti all'evolversi della situazione sanitaria. «Noi ci limitiamo, per competenza, ad osservare le misure restrittive, adottate da organismi sovraordinati che giocoforza interessano le nostre società l'amarezza degli esponenti del calcio veneto . Non si possono non riconoscere gli enormi sacrifici che le associazioni sportive si sono assunte, al fine di garantire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi l'esigenza primaria di svolgere l'attività sportiva nella massima sicurezza. Tante sono state le gare, prudenzialmente o con certificazioni rinviate in ogni categoria. Numerosi i casi di positività che hanno toccato giocatori, tecnici e dirigenti che, stante il protocollo sanitario, hanno obbligato il gruppo squadra all'isolamento fiduciario. Purtroppo il grande impegno economico e di responsabilità non ha consentito una barriera sicura considerata la particolare situazione epidemiologica».

Marco De Lazzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA