IL BLITZVENEZIA Da giorni si discuteva della presenza di Banksy in città nei giorni della Biennale. Specialmente da quando era comparsa a pelo d'acqua la sagoma di un bambino con salvagente nell'atto di brandire un razzo a mano di segnalazione. Non si sa ancora se quel graffito contro le stragi di migranti nel Mediterraneo a lui attribuito sia davvero suo. Tuttavia, la sua presenza a Venezia nei giorni della Biennale è certa. E molti potrebbero averlo incrociato per la strada. D'altronde, di Banksy non si sa nulla, se non che è nato a...