IL BLITZROMA Per tutti la vicenda giudiziaria di Maurizio Di Marzio, 61 anni, si era conclusa lo scorso 10 maggio con la prescrizione. Anche per l'ex br di origini molisane, sfuggito al maxi-blitz di fine aprile. Di Marzio aveva ritenuto di potere poter chiudere la sua partita con la giustizia italiana con due settimane di latitanza. E invece la polizia francese lo ha arrestato ieri mattina a Parigi. Per l'Italia deve ancora scontare cinque...