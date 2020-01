IL BLITZ

PAVIA «È doloroso constatare che a distanza di pochi anni dalla precedente indagine sui falsi vini Doc in Oltrepò Pavese, che aveva coinvolto circa 200 persone, quella lezione non sia servita». È l'amaro commento con cui Giorgio Reposo, procuratore capo di Pavia, ha presentato l'esito dell'operazione Dioniso, che ha portato all'arresto di 5 persone e all'emissione di 2 obblighi di firma.

Nel mirino degli inquirenti è finita la Cantina sociale di Canneto Pavese (Pavia). Dall'indagine condotta dai carabinieri e dalla Guardia di finanza è emerso che gli accusati, per produrre falso vino con marchio Doc, Igt o Bio, non esitavano anche a miscelarlo con acqua, zucchero (per aumentare la gradazione alcolica) e anidride carbonica (per renderlo più effervescente).

La misura degli arresti domiciliari è stata disposta per Alberto Carini, 46 anni, presidente della Cantina Sociale di Canneto Pavese (Pavia), Carla Colombi, 65 anni, stretta collaboratrice del presidente, Aldo Venco e Massimo Caprioli, enologi, e Claudio Rampini, 63 anni, mediatore vitivinicolo.

L'obbligo di firma è stato disposto per due produttori della zona, che avevano rapporti con la Cantina.

Gli indagati sono accusati di «associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio e alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (Doc e Igt) nonché all'utilizzo e all'emissione di fatture false che servivano a giustificare quantitativi di vini etichettabili con denominazioni pregiate, non presenti in magazzino, e sostituiti dal produttore con vini di qualità inferiore, alterati e destinati alla vendita come vini di tipologie tipiche dell'Oltrepò Pavese».

Sono state eseguite anche 28 perquisizioni in cantine ed aziende vinicole di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige.

