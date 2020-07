IL BILANCIO

VENEZIA Sono 57 nell'arco di ventiquattr'ore i nuovi casi di persone positive al coronavirus in Veneto. Per la precisione 23 sono registrati nel bollettino che la Regione Veneto ha diffuso, come ogni giorno, alle otto del mattino di ieri, mentre altri 34 rientrano nei conteggi diramati alle cinque del pomeriggio. Con questi numeri torna quindi a salire la curva dei contagi nel territorio regionale, riportando i numeri vicini a quelli del periodo di fine lockdown.

Va comunque precisato che nei bollettini della giornata di ieri incidono, almeno in parte, i 43 migranti provenienti dall'Africa Sahariana risultati positivi al tampone mentre erano ospiti nella sede della Croce Rossa di Jesolo. A conferma che i nuovi focolai arrivano dall'estero anche i tre casi, sempre di ieri, questa volta a Padova ancora una volta stranieri (anche se la nazionalità non è stata diramata), che presentavano sintomi lievi, al punto che hanno rifiutato il ricovero garantendo la quarantena in isolamento domiciliare.

I NUOVI EPISODI

Con questi nuovi episodi le persone contagiate dal virus dall'inizio della pandemia in Veneto sono ora 19.504, quelli che risultano ancora positivi sono 488, i deceduti 2.046 e le persone guarite 16.970. Sono ancora ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali veneti 9 persone, delle quali solo 2 ancora malate, mentre 128, dei quali 30 positivi, sono in reparti non critici.

INGRESSI ILLEGALI

Quindi a far schizzare in alto la colonnina dei contagi, e il conseguente indice Rt veneto sopra alla media nazionale, sono ancora una volta i casi di importazione. Un trend in continua crescita iniziato con l'imprenditore vicentino rientrato positivo dalla Serbia, seguito dai casi di cittadini originari del Bangladesh giunti per lavorare nei ristoranti di Jesolo, passando per le badanti dell'Est Europa e fino ad arrivare ai richiedenti asilo africani di ieri. Al punto che il governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato di «gravissime illegalità» nei confronti di chi arriva nel nostro paese già ammalato eludendo i controlli ai confini e invocando che si provveda «immediatamente alle verifiche e, se necessario, al fermo alla frontiera».

IN FRIULI

Numeri più contenuti si registrano nel vicino Friuli Venezia Giulia dove ieri sono stati registrati sei nuovi casi di Covid-19, facendo salire il numero delle persone contagiate dall'inizio dell'epidemia a 3.343, delle quali 119 ancora positive. Va detto che nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in area non critica. Non sono stati registrati nuovi decessi, quindi il totale dei morti si ferma a 345. Dall'inizio dell'emergenza sono stati riscontrati 1.408 casi a Trieste, 1.003 a Udine, 712 a Pordenone e 220 a Gorizia. I guariti ammontano a 2.879 e le persone ancora in isolamento 90.

NEL RESTO D'ITALIA

Sale la curva dei contagi, rispetto ai giorni scorsi, anche nel resto d'Italia. Ieri erano 230 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime ventiquattr'ore, in aumento rispetto ai 162 di mercoledì. Le vittime sono state invece 20, anch'esse in aumento rispetto alle 13 del giorno precedente. I casi totali salgono così a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila, 35.017 per la precisione. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246 (-230). Diminuiscono i ricoverati che sono ora 750 (-47) e le persone in terapia intensiva che si fermano a 53 (-4). In totale sono 11.670 le persone in isolamento domiciliare.

Ancora una volta buona parte dei nuovi casi, per l'esattezza un terzo dei dati complessivi nazionali, si concentra in Lombardia che ieri ha avuto 80 positivi in più, ma è aumentato anche il numero di pazienti guariti o dimessi che hanno registrato un più 96, di cui 68.989 guariti e 2.043 dimessi, per un totale di 71.032. Stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 23, mentre i ricoverati in area non critica sono 164 (-13). È di 10 invece, il numero di morti, la metà di quelli registrati in tutta Italia, portando a 16.775 i deceduti complessivi.

Raffaella Ianuale

