IL BILANCIO

VENEZIA Si aggira sul mezzo miliardo di euro la conta dei danni in Veneto provocati dal maltempo dei giorni scorsi. La somma è stata quantificata dal presidente della Regione, Luca Zaia, che ieri è tornato a invitare i cittadini a evitare di andare a vedere i luoghi dove si sono verificati allagamenti e frane: «Abbiamo frane ciclopiche e strade chiuse, è solo una rottura di palle se venite lì. Fatele altrove le storie di Instagram. Non abbiamo bisogno del turismo del macabro». Che si tratti di fenomeni eccezionali lo testimoniano i numeri: in alcune zone, a parità di durata di precipitazioni, è venuta giù più acqua che nell'alluvione del 2010 e più ancora della tempesta Vaia del 2018. «Non è una tragedia da poco», ha detto il governatore che non esclude di firmare una ordinanza proprio per limitare le visite inappropriate di chi vuole andare a vedere i disastri. E intanto l'allerta meteo continua: è prevista infatti una nuova ondata di maltempo con piogge forti, temporali, fulmini e forti raffiche di vento, oltre che nevicate anche al sotto gli 800 metri, tanto che il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha valutato per oggi una allerta rossa anche su gran parte del Veneto.

LE OPERE

Il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore Gianpaolo Bottacin, ieri entrambi alla conferenza stampa a Marghera vestiti con la divisa della Protezione civile, hanno ribadito l'importanza delle opere realizzate finora: «Dieci anni fa - ha detto il governatore - caddero 586 millimetri di pioggia, che mandarono sott'acqua 235 Comuni con 10.040 famiglie e imprese allagate. Sabato sono caduti circa 624 millimetri di pioggia. Eppure, Vicenza non è andata sott'acqua grazie alle opere che abbiamo fatto». Dunque, ha ribadito Zaia, opere come il bacino di laminazione di Caldogno, entrato in funzione per la prima volta, sono servite.

I CONFRONTI

I confronti, ha tenuto a specificare Bottacin, si fanno tenendo presente la durata dell'evento calamitoso, cioè da quanto inizia fino a quando finisce. Alcuni esempi. Piogge durate 12 ore hanno mandato sott'acqua il Cansiglio il 4 novembre 1966 con il record di 360 millimetri di acqua, seguito da Seren del Grappa (322 mm.) e Santa Croce del Lago (299) sempre nel 1966; ma al quarto posto di questa catastrofica classifica si trova S. Andrea Gosaldo che il 5 dicembre ha avuto 270 millimetri di pioggia. Nel 2018, con la tempesta Vaia, S. Andrea Gosaldo ha registrato 236 millimetri (ma è un dato sottostimato perché mancano 4 ore). Per eventi durati 24 ore, Soffranco ha sofferto più adesso (344 mm.) che due anni fa con Vaia (329 mm.). Se come confronto si prendono i due giorni di pioggia consecutivi, non c'è storia: i 554 millimetri di acqua caduti a Col Indes (Tambre) tra venerdì e sabato sono secondi solo alla Grande alluvione del 1966 con i suoi 596 millimetri nel Cansiglio. E se il riferimento è 3 giorni, Seren del Grappa (621 mm.) e Col Indes (614) battono tranquillamente il 1966. «Ha piovuto di più perfino dell'alluvione del 1966: e allora ci furono oltre 100 morti, ma grazie alle opere realizzate in questi anni - ha precisato Bottacion - non abbiamo avuto le conseguenze del passato».

L'ATTESA

Quanto alle opere nel cassetto, Bottacin si è tolto un macigno dalle scarpe accusando il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, di aver allungato i tempi per il bacino di laminazione che salverebbe da eventuali esondazioni del fiume Piave: «Ha voluto attivare il contratto di fiume per consentire il maggiore coinvolgimento possibile dei comitati. Ho detto va bene. Ma a due condizioni: che non spariscano i 108 milioni per la progettazione dell'opera (che ne costerà altri 30) e che nessuna responsabilità venga addebitata alla Regione se il fiume nel frattempo esonda».

Alda Vanzan

